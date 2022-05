Le nouveau constructeur automobile Hopium s’associe à Dassault Systèmes

Hopium annonce la signature d’un partenariat avec Dassault Systèmes pour la conception de ses futurs véhicules à hydrogène. Le constructeur automobile français, fondé et dirigé par Olivier Lombard, va exploiter les ressources de la plateforme « 3DEXPERIENCE » de Dassault Systèmes.

Avec sa maîtrise du cloud, la plateforme « 3DEXPERIENCE » permet d’utiliser simultanément plusieurs logiciels de conception, d’ingénierie et de simulation de manière collaborative. Une technique qui réduit les temps de conception et de développement, un enjeu névralgique pour les équipes d’Hopium qui travaillent sur le lancement de la berline haut de gamme baptisée Machina.

De nouvelles expériences de mobilité

« Nous avons l'ambition d'être les pionniers d'un nouveau type de véhicules destinés à relever les grands défis environnementaux de notre époque. Dans ce contexte, le temps est un facteur essentiel. Nous avons besoin d'agilité et de fonctionnalités avancées pour expérimenter rapidement des concepts complexes tels que l'électronique embarquée et l'optimisation du volume de stockage », déclare Olivier Lombard, fondateur d'Hopium, tout en ajoutant : « En intégrant pleinement toutes nos activités sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, notre équipe a pu travailler en toute sécurité à tout moment, de n'importe où, et créer avec succès notre premier prototype en seulement 8 mois ».

Il confirme que le modèle Machina doit être mis à la route en 2025, l’opération des pré-commandes s’étant bien déroulée.

Dassault Systèmes bénéficie de l’électrification des voitures

« Grâce à une vision prometteuse, Hopium se lance sur un secteur en plein essor. La plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud lui apporte l’infrastructure nécessaire pour créer de nouvelles expériences de mobilité connectée et autonome propulsée à l’hydrogène. Ses équipes se concentrent sur le développement de la Machina et bénéficient de l’ensemble des meilleures Industry Solution Experiences de Dassault Systèmes. Aujourd’hui, la quasi-totalité des développeurs de véhicules électriques à travers le monde utilise la technologie de Dassault Systèmes pour repousser toujours plus loin les frontières de la transformation de leur industrie », commente Laurence Montanari, vice-présidente « Industrie, Transport et Mobilité » de Dassault Systèmes.

