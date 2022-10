Le nouveau constructeur automobile Rivian doit faire un rappel sur toute sa production !

Le nouveau constructeur américain Rivian, qui bénéficie du soutien d’Amazon, a dû rappeler 13 000 véhicules électriques début octobre 2022 à cause d’un risque de rupture de la direction qui peut faire perdre tout contrôle au conducteur. Malgré des difficultés, Rivian a commencé à produire ses premiers véhicules au troisième trimestre de 2021 et en avait jusqu’à présent livré 13 198. On peut donc parler d’un problème récurrent identifié plutôt tardivement.

Une action mise à rude épreuve en Bourse

D’ailleurs, les analystes des places de marché ont fait part de leur inquiétude sur la capacité de Rivian à contrôler sa production, au moment même où elle devait monter en cadence. Rivian avait d’ailleurs évoqué une réduction de ses objectifs de production. Dans la foulée de cette annonce, Rivian a vu son cours de Bourse fléchir et sa valorisation a perdu deux milliards d’euros en une journée. Elle reste néanmoins élevée pour un nouvel entrant, 31 milliards de dollars, à rapporter aux 45,5 et 47 milliards de dollars des « centenaires » Ford et GM. Depuis le début de l’année, l’action de Rivian a dévissé de plus de 67 %. La gestion de ce rappel et les prochains chiffres relatifs à sa production seront scrutés avec attention par les investisseurs et ses actionnaires, dont Amazon et Ford.