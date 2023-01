Le nouveau DAF XF séduit le transporteur Sud-Ouest Transferts

Créé en 2014 puis repris par Alexandre Mestraletti en 2019, Sud-Ouest Transferts est spécialisé dans le transport d’engins de chantier et de marchandises en grande Aquitaine. L'entreprise est dotée d'une flotte de 17 véhicules, dont 7 de la marque DAF. À la recherche de trois nouveaux véhicules, le dirigeant s'est tourné vers la concession DAF Sovia à Bordeaux et a utilisé l'outil de comparaison des performances énergétiques Vecto. Pour mémoire, la Commission européenne a mis au point la norme Vecto, qui calcule les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds. L'outil a ainsi permis à Iveco de proposer une configuration de véhicule adaptée à son réel usage. L'équipe commerciale de DAF a sélectionné, selon les besoins, le corner view, l'absence de casquette, la plaque inférieure aérodynamique, des déflecteurs aérodynamiques, les rapports de ponts et de boîtes personnalisés, le choix de la motorisation, etc.

Résultat : la nouvelle génération DAF XF s’est ainsi imposée avec des résultats théoriques supérieurs aux attentes d’Alexandre Mestraletti. De plus, après quelques mois d’utilisation, la réalité a été conforme à la configuration en termes de consommation de carburant. « Les gains en consommation se situent en général entre 8 à 10 % pour nos portes-engins mais il n’est pas rare de profiter de 15 % de baisse de consommation sur l’activité "Plateau droit" », commente le dirigeant de Sud-Ouest Transferts. « Mon expérience de conducteur a été déterminante pour choisir le DAF XF, car le confort que j’ai pu apprécier au volant a encore été amélioré pour la nouvelle génération. C’est important d’offrir à mes chauffeurs des conditions de travail optimales », conclut-il.