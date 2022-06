Le nouveau Fiat Doblo est un pur produit Stellantis

Et de cinq ! Avec la présentation du nouveau ludospace Fiat Doblo et de sa déclinaison utilitaire Fiat Professional Doblo Cargo, le groupe automobile franco-italo-américain Stellantis donne naissance au cinquième membre d'une seule et même famille. En effet, les Doblo et Doblo Cargo sont les clones des désormais célèbres Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo et Toyota Proace City, redoutables concurrents - par leur nombre - des Renault Kangoo et Volkswagen Caddy... et de leurs proches cousins les Nissan Townstar, Mercedes-Benz Citan / Classe T et Ford Tourneo Connect.