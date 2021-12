Fiat Professional : la troisième génération de Scudo remplace le Talento

Le Fiat Scudo fait son grand retour dans la gamme Fiat. Remplaçant du fourgon moyen Talento produit en coopération avec Renault, le Scudo de troisième génération est un pur produit Stellantis. Fabriqué à Hordain, dans l'usine Sevel-Nord du groupe automobile franco-italo-américain, il s'agit d'une version à peine retouchée des Citroën Jumpy, Peugeot Expert et Opel Vivaro. « Avec le nouveau Scudo, Fiat Professional prend à nouveau une place prépondérante dans le segment D des fourgonnettes légères », s'enthousiasme le constructeur dans un communiqué.

Proposé dès à présent à la commande en trois longueurs - S (4,60 mètres) M (5 mètres) et L (5,40 mètres) - et trois carrosseries en France (fourgon tôlé, cabine approfondie et châssis cabine) dans un premier temps, avant l'arrivée d'une version Combi, le nouveau Fiat Scudo est proposé avec quatre moteurs diesel. Les quatre-cylindres 1.5 l de 100 ch et 120 ch en boîte manuelle à six rapports et les 2.0 l de 145 ch (BVM 6 ou BVA 8) et 180 ch exclusivement livrable avec la boîte automatique à huit rapports. A noter que le fourgon moyen est d'ores et déjà décliné en une version 100 % électrique mue par un bloc de 100 kW (136 ch) pouvant être associé à un pack batteries de 50 ou 75 kWh, soit de quoi parcourir jusqu'à 400 kilomètres. Enfin, deux finitions figurent au catalogue : Business et Pro Lounge.