Le nouveau monde automobile pourrait remettre en cause la mobilité pour tous

« Bienvenue à Paris qui a inventé les salons automobiles ! », a déclaré en préambule Luc Chatel, président de la PFA. « C’est le premier salon du nouveau monde automobile. Que de chemin parcouru depuis la dernière édition et la succession des crises. Mais depuis quatre ans, la filière a commencé à s’adapter avec une part des véhicules électrifiés multipliée par dix. Nous allons vers une solution uniquement technologique pour assurer la transition énergétique ». Et d’ajouter : « La vraie question c’est de savoir si nous sommes capables de prendre ce virage sans conséquences pour le consommateur. Il faut de l’acceptation sociale tout d’abord. L’automobile était accessible et c’était une liberté fondamentale, une liberté de circulation accessible au plus grand nombre. Le pire serait que le passage au véhicule électrique fasse de la voiture un produit de luxe ».