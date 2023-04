Le nouveau Renault Espace VI commercialisé à peine plus cher qu'un Renault Austral E-Tech Hybrid

Le constructeur français vient de dévoiler la gamme et la grille tarifaire du nouvel Espace, désormais proposé sous la forme d'un grand SUV. Uniquement disponible avec une motorisation hybride, il est proposé en trois finitions. Les carnets de commande ouvrent le lundi 17 avril pour des livraisons prévues avant l'été.

Le Renault Espace VI entre en scène. Quelques semaines après la présentation de la sixième génération de ce modèle familial, la firme de Billancourt ouvre le carnet de commande de celui qui était jadis un monospace, puis un crossover et désormais un SUV.

Contrairement à ce qui a pu se pratiquer dans le passé, le catalogue est extrêmement clair et précis. Une seule motorisation - hybride - et trois finitions sont proposés. Enfin, le véhicule est livré de série en configuration sept places mais il est possible d'opter, en option, pour un aménagement cinq places libérant ainsi davantage d'espace dans le coffre dont le volume progresse alors de XX litres.

Grand frère du Renault Austral, le nouveau Renault Espace est proposé à des tarifs compétitifs pour la catégorie. Au sein de la gamme Renault et à motorisation équivalente, le passage de l'Austral à l'Espace réclame, en moyenne, un effort financier de 4 000 euros.

Renault Espace 6 : la gamme, les prix Finition Motorisation CO2 Tarif Techno E-Tech Hybrid 200 ch 104 g/km 44 500 € Esprit Alpine E-Tech Hybrid 200 ch 104 g/km 47 500 € Iconic E-Tech Hybrid 200 ch 104 g/km 49 500 €