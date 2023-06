Le nouveau Volkswagen Tiguan en montre de plus en plus !

Alors que sa première mondiale aura lieu cet automne, pour un lancement sur le marché en 2024, le nouveau modèle de la firme allemande, SUV parmi les plus appréciés du marché automobile, entame ses ultimes tours d’essais sur routes et dévoile (enfin !) son intérieur ultra-équipé.

Dernière ligne droite avant les présentations officielles à l’automne prochain. Pour faire patienter les plus curieux, la marque Volkswagen a donc laissé filtrer de nouvelles informations ainsi que quelques photos de la troisième génération de son modèle le plus vendu à l’heure actuelle : le Tiguan. Depuis son avènement à l’automne 2007, plus de 7,4 millions unités du SUV ont en effet été écoulées dans le monde. Populaire, le Tiguan méritait donc bien une version agrémentée et augmentée, notamment en termes de dotation.

Propulsé par une motorisation hybride rechargeable, le nouveau Tiguan avance dorénavant une autonomie en mode électrique de 100 km. Conçu à partir de la plateforme MQB Evo, la nouvelle génération de la plateforme modulaire transversale MQB bénéficiant des toutes dernières améliorations apportées à cette structure matricielle, le véhicule embarquera surtout à son bord un certain nombre de technologies de pointe comme un système de commande et d’infodivertissement nouvelle génération qui se veut intuitif. Ou encore des fonctionnalités premium incarnées par des feux matriciels HD matrix et un système de réglage adaptatif du châssis.

Plongée dans l’intimité du Tiguan

Parce que, comme l’affirme Kai Grünitz, membre du directoire de Volkswagen en charge du développement technique, il faut pouvoir offrir « aux passagers l’expérience qu’ils sont en droit d’attendre d’un modèle Volkswagen », le nouveau Tiguan voit également son habitacle repensé et modernisé avec un écran de 38 cm de diagonale (15 pouces) dont l’affichage peut être personnalisé afin d’ajouter des touches d’accès rapide à certaines informations.

Les sièges, eux, adoptent un nouveau design pour plus de confort, point crucial également soulevé par une isolation acoustique, en option, qui « permet au Tiguan de proposer un niveau de confort sonore digne d’un modèle premium », promet le constructeur de Wolfsbourg. Qui tient à préciser que le volume du coffre a été revu à la hausse (légère) car allongé de 3 cm, bien que le Tiguan à venir conserve la même hauteur, la même largeur et le même empattement que son prédécesseur. Le nouveau SUV dispose ainsi d’un coffre de 648 litres, soit 33 litres de plus qu’auparavant. Patience, néanmoins, avant de passer commande puisque le lancement commercial de cette mouture n’interviendra qu’en 2024.