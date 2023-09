Le nouveau Volkswagen Tiguan entre dans l’arène

Depuis son lancement en 2007, le Tiguan s’est écoulé à plus de 7,6 millions d’unités, un succès qui le classe parmi les modèles de la marque allemande les plus vendus au monde. Fort de cette popularité, ce SUV compact revient avec une troisième génération ambitionnant d’incarner un tournant, autant stylistiquement qu’en termes de motorisations. Pourvu d’un aérodynamisme amélioré – le coefficient de traînée (Cx) passant de 0,33 à 0,28 –, le nouveau Volkswagen Tiguan se trouve ainsi doté d’une silhouette se distinguant par sa proue athlétique équipée de blocs optiques à LED effilés. Les ouïes de la grille de calandre s’écartent pour se placer au niveau des côtés du bouclier avant afin d’optimiser la circulation de l’air tandis que les jantes, elles, se perchent sur près de 20 pouces.

La force du tigre, l’agilité de l’iguane

Prenant pour base technique la dernière version de la plateforme modulaire transversale MQB evo, la troisième génération du Tiguan déploie également une large palette de motorisations allant du thermique – avec les moteurs diesel turbo (TDI) et essence turbo (TSI) que, malgré sa stratégie d’électrification, Volkswagen n’entend pas oublier – à l’hybride simple (eTSI) mais aussi l’hybride rechargeable (eHybrid). Cette dernière technologie et sa batterie de 19 kWh avance une autonomie en mode tout électrique de près de 100 km ainsi qu’une recharge en courant alternatif (AC) plus rapide et en courant continu (DC) désormais proposée de série. En somme, de multiples possibilités d’énergies pour répondre à des besoins d’usage divers.

Petit détail amusant : sur les vitrages arrières, un tigre et un iguane sont apposés pour rappeler le nom du modèle (Ti-guan).

De même, la plateforme MQB evo développe une nouvelle génération de châssis tendant vers plus de confort grâce au système de suspension adaptative DCC (ou DCC Pro en option) qui intervient sur le freinage de chaque roue individuellement en adaptant la fermeté des amortisseurs de manière ciblée. Dès lors, ce dispositif, déjà expérimenté sur le SUV Touareg, procure agilité et précision directionnelle au nouveau Tiguan. Les nouveaux sièges ergoActive Plus, avec réglage lombaire pneumatique et fonction massante, renforcent quant à eux la dimension de confort de conduite chère à l’ADN de Volkswagen. Et particulièrement essentielle aux flottes, qui constituent 70% de la clientèle du Tiguan.

Entre plaisir et pragmatisme... pour les pros aussi

Pour épauler les particuliers, mais aussi les professionnels (artisan, PME et professions libérales surtout) dans leurs trajets longs, le nouveau Volkswagen Tiguan déploie également des systèmes de commande et d’affichage à bord (Digital Cockpit) adoptant un écran de presque 13 à 15 pouces (soit environ 38 cm !) ou encore l’affichage tête-haute et des graphismes lisibles. Parallèlement, le sélecteur (ou commodo), qu’embarquent aussi les modèles Volkswagen ID. et la nouvelle Passat, permet un changement de vitesse ou de fonctionnalités intuitif et sécuritaire car rapide, évitant ainsi de détacher trop longtemps les yeux de la route.

En matière de sécurité, le nouveau Tiguan compte d’ailleurs un grand nombre d’ADAS de série telles que l’aide au changement de voie Side Assist, le freinage d’urgence autonome Front Assist, le système de maintien dans la voie Lane Assist ou de stationnement Park Assist Pro et l’assistant de conduite semi-autonome Travel Assist.

La portière possède quant à elle une alerte lumineuse en cas de détection d’un passage de voiture ou de vélo à proximité du véhicule. Enfin, le volume de coffre avoisine les 650 litres. Mais c’est véritablement l’absence de malus (selon le PLF actuel) et les bonnes valeurs résiduelles des modèles VW qui sauront convaincre au mieux les flottes. En plus, peut-être, de tarifs avantageux prévus pour démarrer sous le seuil des 40 000 € et révélés aux alentours de mi-novembre. Le nouveau Tiguan, lui, sera disponible dans le réseau de distribution du groupe Volkswagen dès le premier trimestre 2024.