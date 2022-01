Le palmarès « 2021 Best in Class » d’Euro NCAP dévoilé

Euro NCAP a testé 33 automobiles en 2021 et 22 d’entre elles ont obtenu 5 étoiles. L’organisme lève le voile sur les véhicules ayant signé les performances les plus remarquables dans le cadre de son classement « 2021 Best in Class ».

Euro NCAP a donc testé 33 véhicules en 2021 et 22 ont obtenu les 5 étoiles, malgré des règles qui ont évolué, en se durcissant. « 2021 a été une année difficile pour l’industrie automobile, avec cette pénurie de pièces, en particulier les semi-conducteurs, qui a été une épine plantée dans la queue de la crise du Covid, affectant les plannings de développement et de production, ainsi que les ventes. Cependant, de nouveaux modèles ont été lancés sur le marché, une majorité de véhicules électriques et hybrides, et nous constatons qu’ils sont nombreux à obtenir 5 étoiles. C’est pourquoi nous tenons à féliciter les vainqueurs et les finalistes, souvent très proches, dans nos différentes catégories », commente Michiel van Ratingen, secrétaire général d’Euro NCAP.

Le palmarès 2021 se décline comme suit :