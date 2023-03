Le parc automobile a pris un coup de vieux en 2022

C’est un constat à contre-courant des volontés politiques qui, à marche forcée, souhaitent le renouvellement rapide du parc roulant pour l’assainir au niveau de ses émissions : le parc automobile continue de vieillir selon les analyses de AAA Data.

En effet, s’il reste stable en volume (+ 0,3 %) à 41,2 millions d’unités par rapport à 2021, le parc est passé de 11 à 11,3 ans (en 2022) en seulement une année. La pénurie de l’offre de véhicules neufs (comme de voitures d'occasion récentes) et la considérable hausse des prix des voitures expliquent ce vieillissement avec des propriétaires qui font le choix de conserver leur véhicule.

Encore 37 % de véhicules relativement polluants

Les véhicules les plus polluants, à savoir les Crit’Air 3,4,5 (et non éligibles), représentent encore une part importante du parc roulant : 37 % contre 39 % en 2021. Au niveau des motorisations, plus de la moitié du parc roulant est composée de véhicules au gazole (51 %), 40 % de modèles essence, le reste se répartissant entre les hybrides (4,1 %) et les électriques, qui ne comptent encore que pour 1,5 % du parc roulant.

Si ce vieillissement du parc est plutôt une bonne nouvelle pour les garagistes, la situation ne devrait toutefois pas perdurer. Le développement et le renforcement de ZFE sur les 24 prochains mois ainsi que la baisse des prix des véhicules électriques promis par les constructeurs en 2025 devraient inverser cette tendance au vieillissement.