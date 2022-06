Le parc d’Alphabet France atteint les 100 000 unités

Spécialiste des solutions de mobilité à destination des entreprises et de leurs collaborateurs, Alphabet est une filiale de BMW Group présente dans 32 pays. Au quotidien, ce sont ainsi 700 000 conducteurs de VP et VUL multimarques que le loueur accompagne, dont désormais 100 000 en France. Alphabet compte à présent 100 000 véhicules au sein de sa flotte, assurant à ses clients une diversité de modèles et de motorisations. Car « nous ne nous positionnons pas dans une course au volume : si nous sommes fiers de dépasser aujourd’hui ce chiffre, nous le sommes encore plus d’avoir réussi à significativement améliorer la qualité de notre portefeuille, qui est très équilibré et reflète bien la cohérence de notre approche commerciale », fait valoir Stéphane Crasnier, président-directeur général d’Alphabet France.

Une croissance portée par des équipes impliquées

Si le parc roulant du loueur ne cesse de s’étoffer, ses résultats financiers également. Malgré la succession de crises vécues par l’industrie automobile, sanitaire ou de pénurie de semi-conducteurs, Alphabet a vu ses commandes progresser de 43 % en 2021, par rapport à 2020, et même de + 19 % par rapport à 2019. Parallèlement, Alphabet France a aussi battu un nouveau record avec un encours –ensemble des biens en cours de production ou faisant partie du stock – supérieur à 2 milliards d’euros.

>> À LIRE AUSSI : En 2021, Alphabet France a affiché un taux de commandes record

Des performances solides et prometteuses qui doivent beaucoup « à l’engagement fort de nos équipes. […] Leur implication a porté ses fruits en 2021 et nous permet d’envisager la poursuite de l’année en cours avec sérénité », souligne Stéphane Crasnier. L’ambition d’une mobilité plus responsable que porte Alphabet auprès de ses clients, depuis plus de 25 ans, ne risque donc pas de s’essouffler de sitôt.