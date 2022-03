Le parc de véhicules de collection détaillé par l’assureur Hiscox

L’assureur Hiscox, spécialisé dans le véhicule de collection, vient de dévoiler les premiers résultats de son Observatoire qui propose un panorama inédit du marché français des voitures historiques.

« En tant qu’assureur engagé dans la préservation de ce patrimoine, nous avons voulu dresser un état des lieux de ce marché spécifique et dynamique », explique Julie Hugues, responsable marché art et clientèle privée d’Hiscox France.

L’étude indique que la France compte près d’un million de voitures de collection ou collectionnable* de plus de 15 ans. Elles sont détenues en quasi-totalité (98 %) par des particuliers et représentent 5 % du parc automobile français.

51 ans, c’est la moyenne d’âge des voitures de collection en France

Six ans, c’est la durée moyenne de détention d’une voiture de collection par un même propriétaire, contre 16 ans pour les voitures collectionnables. La majorité des voitures de collection datent des années 1980, suivies de près par les années 1970 puis 1960. Ces trois décennies représentent 72 % du parc des voitures de collection en France. Les modèles antérieurs à 1950 sont beaucoup plus rares et ne représentent que 6 %. La majorité (60 %) des véhicules collectionnables date pour sa part des années 1990.

Les trois marques françaises historiques sont les plus prisées : Citroën est à la première place devant Renault, puis Peugeot. La marque aux chevrons se distingue particulièrement puisque les voitures de collection (42 720 voitures recensées) représentent 1,5 % du parc total de la marque, contre seulement 0,4 % pour Renault (27 842 voitures) et Peugeot (16 438 voitures). Suivent ensuite Volkswagen (14 973 voitures) et Ford (12 248).

La mythique Citroën 2CV demeure la reine des modèles collectionnés avec plus de 23 136 exemplaires en circulation. Elle devance de loin la Coccinelle de Volkswagen (8 309 voitures) et la Renault R4 (7 403 exemplaires). La Fiat 500 originelle (4 695 voitures) et la M.G. BGT (4 141) complètent le Top 5, devant la Renault R5 (4 105) et la Peugeot 205 (3 588). Ce Top 5 est aussi celui des voitures les plus vendus en moyenne ces cinq dernières années.

* il est considéré comme véhicules « collectionnables » des voitures qui ne sont pas immatriculées avec une carte grise collection à l’heure actuelle mais présentent un caractère de collection.