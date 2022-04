Le parking des salariés de Constructa assuré par Zenpark

Pour faciliter le garage de ses équipes venant au bureau en voiture mais aussi répondre au manque de places en voirie tout en optimisant son espace de stationnement loué au sein d’un parking public à l’ère du télétravail, la première plateforme indépendante de services immobiliers en France, Constructa, a décidé de faire appel à Zenpark. Le leader français du Parking-as-a-Service, a ainsi déployé sa solution Flex, fin 2021, pour aider la société à gérer le stationnement de ses 49 collaborateurs à Marseille.

Flex, adopté sans complexe

L’outil Flex, caractérisé par un algorithme attribuant automatiquement les places et en informant chaque collaborateur par mobile, permet en effet à Constructa de dimensionner ses besoins en stationnement et aux salariés de s’assurer de trouver une place via la réservation digitalisée. Les équipes des services généraux de Constructa en charge du parking ont, eux, accès à un tableau de bord exhaustif et intuitif afin de centraliser la gestion des places et des utilisateurs ainsi que de visualiser en un coup d’œil les différents types de stationnements disponibles comme ceux attribués aux PMR (personnes à mobilité réduite), aux véhicules électriques ou aux vélos. L’entreprise peut alors établir des règles de priorités d’affectation selon son propre plan de mobilité.

« Sur le plan matériel, Flex est compatible avec tous les systèmes d’accès classiques et ne nécessite aucune modification des équipements en place », rappelle également Zenpark. Compte tenu de ces nombreux avantages, « Flex nous permet de répondre aux objectifs de promotion de mobilité durable auprès des collaborateurs et de réduction des coûts associés au parking », explicite Olivier Odermatt, directeur des services généraux chez Constructa. De même, « ce système nous a apporté de la sérénité et une solution au niveau de la mobilité », ajoute-t-il.