Le pass mobilité de Betterway se connecte à l'application SNCF

Les détenteurs de la carte Betterway peuvent depuis mi-septembre régler leurs déplacements professionnels (trajets domicile-travail, trajets en trains courtes et longues distances, et abonnements) depuis le site et l’application SNCF Connect.

Si le véhicule de fonction reste majoritairement la norme, de plus en plus d'entreprises s'interrogent ou testent le crédit mobilité. Objectif : réduire l'empreinte carbone des déplacement professionnels et répondre aux nouvelles attentes des jeunes générations. Pour accompagner ce changement, Betterway propose un pass mobilité qui, désormais, permet aux collaborateurs de payer leurs déplacements en train, billets ou abonnements « domicile-travail », directement sur le site et l’application SNCF Connect.

Cette possibilité s'ajoute à une gamme de moyens de transport large et variée (vélos, trottinettes, covoiturage, scooters en libre-service, autopartage, etc..), permettant aux salariés de gagner en pouvoir d’achat mais surtout en flexibilité. "Cela contribue à démocratiser les alternatives à la voiture individuelle en les remplaçant par des moyens de mobilités durables, grâce à la subvention des entreprises. Ainsi, les salariés pourront combiner déplacements urbains et trajets en train. Le but : se déplacer plus facilement sur des courtes et longues distances tout en valorisant les enjeux des salariés et des entreprises, explique Betterway. Les entreprises ont quant à elles la possibilité de réduire leurs coûts et leur impact écologique en diminuant le nombre de voitures de fonction". Un dispositif gagnant-gagnant pour les deux parties...