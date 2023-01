Le P-DG d'EVBox devient président de ChargeUp Europe pour 2023

Fondée en 2020 par EVBox, Allego et ChargePoint pour fédérer l’ensemble des acteurs du secteur de la recharge européenne, l’association ChargeUp confie dorénavant ses commandes à Remco Samuels, actuel P-DG d'EVBox. Une nomination qui semble aller de soi puisque « la mission d'EVBox a toujours été d'alimenter un avenir durable en accélérant le déploiement de l'infrastructure de recharge des VE », fait valoir Remco Samuels.

Ayant livré plus de 400 000 ports de charge à ses clients et partenaires et traitant plus de 1,4 million de transactions de charge par mois avec son logiciel de gestion, le fournisseur de solutions de recharge pour véhicules électriques EVBox participe en effet pleinement à l’électrification du Vieux Continent. Une tendance qui devrait d'ailleurs s’accentuer avec la validation de la fin de la commercialisation des véhicules thermiques essence et diesel en 2035, validée par le Conseil et le Parlement européen en octobre dernier.

Objectif 2023 : accélérer le déploiement de l'infrastructure de recharge en Europe

Si, en 2022, ChargeUp Europe a bouclé la publication de son premier rapport sur l'état de l'industrie et participé à plus d’une vingtaine de débats, l’entité prévoit, pour cette nouvelle année présidée par Remco Samuels, de mettre en œuvre une proposition de règlement sur les infrastructures de carburants alternatifs (AFIR) pérenne et centrée sur l’utilisateur pour donner un cadre politique directeur au secteur. Mais aussi d’assurer des processus de raccordement au réseau et l’obtention de permis plus rapides ainsi que des méthodes de paiement homogènes et innovantes.

Pour rappel, à ce jour, les entreprises membres de ChargeUp sont actives dans les 27 États membres de l'UE et recensent plus de 500 000 bornes de recharge réparties sur l’ensemble du territoire. Une force d’influence qui, « en travaillant conjointement avec les acteurs du secteur, les décideurs politiques et les autres parties prenantes, [pourra] soutenir la vision de l'UE d’atteindre zéro émission d'ici à 2050 », prédit Remco Samuels.