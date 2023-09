Le petit VUL asiatique 100 % électrique Fest E-Box débarque sur le marché français

En pleine expansion, le marché des véhicules utilitaires légers (VUL) 100 % électriques accueille un nouveau représentant. Il s'agit du Fest E-Box M. Une fourgonnette de 4,25 mètres de long offrant jusqu'à 5,2 m³ de volume de chargement et 1 045 kg de charge utile.

>> À LIRE AUSSI : Fest confie l'entretien de ses VUL électriques à Feu Vert

En matière de performances, la marque fondée et établie à Singapour indique que le véhicule est animé par deux blocs électriques de 30 kW (40 ch) et 60 kW (80 ch) délivrant, au cumul, 220 Nm de couple. Une motorisation associée à une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de 42 kWh. Aussi, ce premier modèle dont la vitesse maximale est bridée à 95 km/h dispose d'une autonomie maximale de 270 km et peut être rechargé de 20 à 80 % en 45 minutes sur une borne rapide.

Fest Auto Technology souhaite faire de la France son premier marché

Ainsi, l'E-Box M 100 % électrique est « un utilitaire parfaitement adapté au cahier des charges des petites comme des grandes entreprises, notamment celles qui travaillent dans la logistique du dernier kilomètre ». Mieux, ce véhicule « offre aux artisans, aux livreurs, aux entreprises ou encore aux collectivités un outil zéro émission idéal pour se conformer aux réglementations à venir », souligne encore le constructeur asiatique dont la production est localisée en Chine.

« Nous avons choisi la France comme premier marché en Europe compte tenu du développement rapide des infrastructures de recharge et de son ambition de réduire massivement les émissions de CO2 des véhicules utilitaires dans les centres-villes dans un avenir très proche. La vision et l’engagement ultimes de Fest sont de transformer la mobilité urbaine. Nous voulons être à l’avant-garde de la numérisation et proposer des véhicules et des services qui évoluent avec nos clients au fil du temps » fait savoir Tom Anliker, directeur mondial des opérations de Fest Auto Technology.

Un véhicule électrique couplé à une solution de gestion de flotte

Outre ses véhicules 100 % électriques - la fourgonnette E-Box M étant le première modèle d'une gamme en cours de développement - Fest Auto Technology entend proposer des solutions de gestion de flottes intégrées, « tirant parti de l'intelligence artificielle, via une plateforme numérique » spécifique.