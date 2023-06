Le Peugeot 3008 en pole sur le marché des VO à moins de 30 000 euros

Le spécialiste de la vente de voitures d’occasion à particuliers Autohero révèle le « Big Four » des modèles les plus demandés sur son site au premier trimestre de 2023. Entre 20 000 et 30 000 euros, les SUV sont plébiscités et le Peugeot 3008 mène la danse.

Autohero, spécialiste de la vente de véhicules d'occasion en ligne à particuliers, révèle les voitures préférées des Français pour un budget déjà confortable, entre 20 000 et 30 000 euros. La filiale du groupe Auto1 se base sur ses ventes enregistrées au premier trimestre 2023.

Des SUV sans partage

Deux modèles de Peugeot sont très demandés par les acheteurs de VO : le Peugeot 3008 qui arrive en tête, et le Peugeot 5008 qui figure à la troisième place. Sans surprise, les marques allemandes sont aussi bien placées et la Mercedes-Benz Classe A se niche sur la deuxième marche du podium. Le SUV BMW X1 complète ce « Big Four ».

Autohero veut continuer à peser sur le segment des VO premium

« Autohero propose une large sélection de marques et de modèles, actualisée quotidiennement. Elle inclut un grand choix de véhicules d’occasion premium, et nous sommes fiers d’être toujours à même de répondre à la demande des Français sur ces segments. Grâce aux standards de qualité Autohero, à notre droit de retour sans frais de 21 jours et à la garantie minimum d'un an sur chaque véhicule, tous nos clients sont sûrs de faire le bon choix quand ils achètent un véhicule d’occasion à plus de 20 000 euros », commente David Muhlberger, directeur Retail chez Autohero France.