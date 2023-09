Le pick-up Ford Ranger se met au PHEV

L’hégémonie du thermique a fait son temps, même au sein du segment des pick-up. Ayant entrepris depuis plusieurs années une électrification progressive de ses produits, le constructeur américain Ford proposera désormais son Ranger dans une version hybride rechargeable. Le modèle de la marque le plus vendu en Europe s’inscrira ainsi dans la stratégie de transition énergétique prônée par Ford, tout en donnant accès aux clients professionnels à l'écosystème de solutions Ford Pro.

Prévu pour sorti d’usine début 2025, ce Ranger Plug-in Hybrid s’adresse en effet en priorité aux flottes, notamment à celle du secteur de la construction. Pour cause : le Ranger est un pick-up moyen effectuant, dans plus de 8 cas sur 10, plus de trois trajets par jour. Le Ranger se voyant agrémenté du système Ford Pro, les artisans et les responsables de parc pourront alors bénéficier d’offres de recharge, de services et de logiciel visant à améliorer la productivité de leurs entreprises.

Doté d’un moteur Ford EcoBoost essence de 2,3 litres couplé à un moteur électrique ainsi qu’un système de batterie rechargeable offrant 45 km d’autonomie en 100% électrique – préservée par le freinage régénératif –, le Ranger Plug-in Hybrid n’en demeure pas moins un véhicule tout-terrain aux quatre-roues motrices éprouvées. Avec ses cinq modes de conduite sélectionnables, développant des capacités de conduite simplifiant notamment celle en zones urbaines, le Ranger PHEV déploie aussi des performances de remorquage similaires à celles de la gamme Ranger 2, soit 3 500 kg.

À l’image du Ford E-Transit 100 % électrique, le Ranger Plug-in Hybrid se pare également de la fonction Pro Power On-board. Cette technologie fournissant une puissance de 2,3 kW via des prises intégrées à la benne et l’habitacle transforme le pick-up en source d'alimentation pour certains outils électriques et autres appareils électroniques, libérant ainsi l’espace de chargement du transport de générateurs encombrants. Par conséquent, les professionnels sur des chantiers, mais aussi les particuliers en camping ou autres déplacement de loisirs, disposent d’une flexibilité d’approvisionnement électrique selon le principe du « hors réseau » (ou off-grid).

Comme le résume de ce fait Hans Schep, directeur général de Ford Pro Europe, « le Ranger Plug-in Hybrid permettra aux clients de progresser vers un avenir électrifié en toute confiance et confortera le leadership incontesté du Ranger dans le segment des pick-up de taille moyenne. » Une polyvalence qui a cependant un coût (bien qu’encore inconnu pour cette finition PHEV, les tarifs de la 4e génération de Ranger s’échelonnent de 50 000 à plus de 70 000 euros) et pourrait jouer sur sa popularité. Surtout si le malus au poids finit par venir jouer les troubles-fête dans l’attractivité de ce beau bébé de plus de 2 tonnes.