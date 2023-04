Le plan de Stellantis pour faire de Leasys un acteur majeur du marché de la location longue durée

La direction générale de Stellantis semble particulièrement apprécier les mathématiques. En témoigne l'équation Leasys (ex-FCA) + Free2Move Lease (ex-PSA) = Leasys. Dans les récents mouvements concernant les sociétés de financement et de leasing du groupe automobile franco-italo-américain Stellantis, il s'agit toutefois de l’une des opérations les plus simples à comprendre : Leasys demeure Leasys.

Autrement dit, « Leasys est la "NewCo" qui rassemble Leasys et Free2move Lease, explique Philippe de Rovira, chief affiliates officer Stellantis. Mais, il ne s’agit pas uniquement de la somme de deux parties : nous construisons un nouveau leader du leasing », prévient-il.

S'il était entendu, depuis plusieurs mois, qu'une nouvelle structure réunissant les activités de location longue durée (LLD) des ex-groupes Fiat-Chrysler Automobiles et PSA Peugeot-Citroën, devait impérativement voir le jour afin que Stellantis pèse davantage sur le marché, son nom était incertain.

Leasys = NewCo = (50 % Stellantis + 50 % Crédit Agricole)

« La nouvelle entreprise est le résultat d’un projet lancé fin 2021. Nos services financiers étaient sous-dimensionnés par rapport à nos concurrents. Nous avons d’abord racheté une captive aux États-Unis puis profondément réorganisé les activités en Chine. À présent, nous [re]lançons en Europe [la marque] Leasys », ajoute encore Philippe de Rovira.

Cette nouvelle société est détenue à 50 % par Stellantis et à 50 % par Crédit Agricole – via Crédit Agricole Consumer Finance – en vertu d'un accord liant la banque française au cinquième constructeur mondial.

« Au Crédit Agricole, nous constatons l’évolution du paysage automobile : les clients passent de plus en plus de la propriété à l’usage et cela va se renforcer dans les années à venir avec la transition énergétique. L’électrification entraîne des produits plus chers et donc la location longue durée (LLD) permet aux clients de payer des mensualités plus adaptées à leur budget », développe Stéphane Priami, directeur général adjoint de Crédit Agricole en charge des services financiers spécialisés, et directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance.

« La fusion entre Free2move Lease et Leasys va plus loin qu'une simple absorption : nous voulons nous positionner comme un nouveau partenaire de mobilité et devenir une option pour ceux qui cherchent une vision de la mobilité à l'avenir. Leasys doit devenir le fournisseur de mobilité leader sur le marché européen », affirme Rolando d'Arco, le directeur général de Leasys.

Oui mais voilà, en conservant son nom issu de l'impressionnant portefeuille de marques commerciales de Stellantis, l’ancien acteur italien de la LLD (implanté dans 11 pays européens, dont la France) va devoir profondément se transformer. Ou plutôt « changer pour progresser », d'après la formule de Richard Boutigny, le président de l'entreprise. L'idée des dirigeants étant de faire passer Leasys de la 8e à la 3e place mondiale sur le marché de la LLD.

Les quatre piliers de la croissance

Alors que Leasys (en incluant Free2move Lease) dispose aujourd'hui d'une flotte d'environ 828 000 véhicules en Europe, le volume géré en 2026 doit atteindre plus d'un million de véhicules, faisant ainsi croître sa valeur de 50 %. Une croissance qui va reposer sur quatre piliers, détaillés ci-après.

Une approche multimarque. Il s'agit de mettre en avant les produits des nombreux constructeurs automobiles de la galaxie Stellantis (Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, etc.) sans exclure pour autant les véhicules produits par la concurrence, qui peuvent répondre aux besoins des entreprises clientes. Une approche multicanal. « Leasys s'appuiera sur le réseau européen de concessionnaires de Stellantis, des intermédiaires indépendants, ainsi que sur des ventes directes à des clients de plus grande envergure. L'utilisation de canaux digitaux représente un autre atout de la stratégie », est-il détaillé. Toujours plus de services. « Leasys veut assister et soutenir le client à la fois dans la phase de vente, avec des produits et des services adaptés et un réseau capillaire, et dans la phase de post-vente grâce à une large et exclusive gamme de services d'assistance gérés par le réseau de concessionnaires Stellantis, ainsi qu'un réseau de partenaires exclusifs pour assurer une couverture maximale », explique le loueur. Cela passe aussi par de nouvelles formules locatives illustrées par la possibilité d'interrompre son contrat et de restituer le véhicule au bout d'un an, opter pour des véhicules d'occasion ou encore payer sa location en fonction du kilométrage réel effectué. Miser sur la digitalisation et simplifier la gestion de flotte : « Grâce à une équipe dédiée, Leasys met à la disposition des gestionnaires de flotte un service de conseil spécifique, qui les accompagne afin de rendre la gestion plus efficace ». Ce qui se traduit par des tableaux de bord précis et dédiés, une application mobile ou encore une plateforme numérique unifiée.