Le plan mondial de l’IRU et d’ITF pour contrer l’importante pénurie de chauffeurs

L'IRU, l'organisation mondiale des employeurs du transport routier, qui représente plus de 3,5 millions d'opérateurs de transport routier, et l'ITF, la fédération internationale des ouvriers du transport, qui représente 18,5 millions de salariés du transport, ont lancé le 21 juin un plan pour aider à résoudre les pénuries de chauffeurs.

La nouvelle approche vise à garantir des conditions et des normes de travail décentes pour les chauffeurs travaillant en dehors de leur pays d'origine, et à simplifier et faire appliquer les règles pour les travailleurs et les employeurs. Il s'agit aussi de mieux équilibrer les bassins de main-d'œuvre nationaux – entre ceux qui ont un excédent et ceux qui ont un déficit de talents de conducteur – sans exporter les problèmes d'un pays à l'autre. Le plan ne doit pas remplacer les initiatives nationales existantes, ni porter atteinte aux normes de sécurité ou aux conditions de travail.

« La pénurie de chauffeurs devient rapidement incontrôlable. Équilibrer l'offre et la demande mondiales de main-d'œuvre par des mesures simples pour faciliter l'immigration légale et mettre fin à l'exploitation des conducteurs non-résidents est un moyen de résoudre le problème, de soutenir le travail décent et de maintenir les services vitaux de transport routier en mouvement » s’est exprimé le secrétaire général de l'IRU, Umberto de Pretto.

Pour le secrétaire général de l'ITF, Stephen Cotton : « Les gouvernements, les employeurs des transports et les clients multinationaux des transports doivent travailler avec les syndicats pour créer des emplois décents afin de mettre fin aux pénuries de chauffeurs. Le transport routier ne pourra attirer et retenir les chauffeurs que s'il s'appuie sur la coopération entre toutes les parties prenantes et les titulaires de droits pour garantir un travail décent, les droits fondamentaux du travail et de véritables protections sociales. »

11 % de postes de chauffeurs vacants, l’urgence d’une coordination internationale

Environ 11 % des postes de chauffeurs n'étaient pas pourvus en 2022. Avec jusqu'à un tiers des chauffeurs prenant leur retraite au cours des trois prochaines années dans de nombreux pays, les postes de chauffeurs non pourvus pourraient plus que doubler d'ici 2026.

Le plan mis en place par les deux organisations internationales s’adresse à l’Organisation des Nations Unies, aux différents gouvernements nationaux et aux opérateurs de transport.

Pour ce qui concerne l’ONU, les demandes sont l’élaboration d’un cadre mondial avec des directives claires pour protéger les conducteurs non-résidents, l’amélioration des conditions de conduite et accroître la cohésion sociale et enfin l’harmonisation des normes de qualification et la reconnaissance transfrontalière.

Au niveau des gouvernements, les souhaits sont de modifier et appliquer les procédures d'immigration de travail pour protéger les conducteurs non-résidents, réduire la bureaucratie pour permettre une immigration légale plus facile pour les conducteurs ; renforcer la reconnaissance des qualifications des pays tiers via des accords bilatéraux ; investir et renforcer l'application des lois et réglementations sur le transport routier ; et subventionner les programmes nationaux de formation et d'intégration.

L’IRU et l’ITF attendent des opérateurs de transport routier le développement de programmes opérationnels d'intégration pour les chauffeurs non-résidents afin qu'ils bénéficient des mêmes conditions que leur main-d'œuvre nationale ; et soutenir les processus de formation, de gestion des compétences et de certification.

D'autres solutions incluent la subvention des frais de licence et de formation, la construction de zones de stationnement plus sûres et sécurisées avec de meilleures installations, l'encouragement d'un plus grand nombre de femmes et de jeunes dans la profession et l'amélioration du traitement des conducteurs et de la compréhension de la profession.