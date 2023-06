Le pouvoir d’achat, nouvel enjeu du vélotaf

L’entreprise spécialisée dans la location de cycles de fonction, Azfalte, et l’application de mobilités durables Mobeelity ont tenu une conférence en tandem sur la question du vélotaf. L’occasion de rappeler qu’au-delà de l’aspect écologique de cette pratique, les entreprises et leurs collaborateurs peuvent aussi bénéficier d’avantages économiques.

L’usage du vélo pour les déplacements domicile-travail fait de plus en plus d’émules et ce n’est pas un hasard. Comme le confirme Jean-François Dhinaux, fondateur et dirigeant d’Azfalte, « on détecte une motivation de la marque employeur pour fidéliser ses talents en leur apportant la preuve d’un engagement par rapport à la réduction des émissions carbone de la société. De même, les ZFE sont moins accessibles aux voitures et, pour certains métiers, le vélo s’avère finalement plus adapté voir indispensable pour se déplacer en ville. » Mais à l’heure où les dépenses doivent être contenues et sont scrutées de près, « le vélotaf constitue aussi un enjeu pour le pouvoir d’achat face à l’explosion des prix de l’énergie. »

Un investissement aux retours financiers et humains

Avec des clients comme Afflelou, Engie, Valeo ou encore l’Académie de Reims, Azfalte voit la majorité de ses flottes évoluer en dehors de l’Île-de-France. Et, contre toute attente, la voiture n’est pas toujours le moyen le plus pratique, même hors des agglomérations puisque, comme le démontre Jean-François Dhinaux, « le vélotaf peut réduire de moitié les temps de trajet » et donc faire gagner les entreprises et leurs salariés en production. Toutefois, « quand on veut développer le vélo, il faut l’intégrer dans une logique de mobilité globale car on ne peut pas penser que vélo, il faut plutôt envisager que le bouquet de services de mobilité soit adapté aux usages des collaborateurs. »

« Identifier ces usages, actuels comme potentiels, est clé pour amener en face le dispositif le plus adéquat et faire preuve de pragmatisme autant que de simplicité », souligne encore le fondateur d’Azfalte, pour qui « tester les services pour voir quelles seront leurs adoptions » est primordial, « les algorithmes ayant de véritables limites » lorsqu’il faut prendre en considération les cas particuliers de chacun. Bref, « découvrir que le vélotaf est accessible, facile et plus agréable, cela s’organise car passer du vélo loisir au vélotaf est une conception complétement différente. Mais quand l’habitude est installée, automatiquement elle se pérennise. »

D’autant qu’opter pour le vélo induit également un avantage santé et bien-être pour le salarié. À condition néanmoins que l’entreprise prenne ses responsabilités afin de garantir la sécurité de ses employés dans le développement de l’usage du vélo en les accompagnant par l’équipement et la formation mais aussi en assurant une protection du matériel avec un parking vélo. D’un point de vue social, enfin, le vélo permet de lisser les inégalités et d’apporter une mobilité à des salariés qui n’étaient pas éligibles à une voiture de fonction.

Mobeelity, l’allié mobilité de la multi-modalité

Partageant avec Azfalte cet objectif de réduire la place de la voiture dans les trajets professionnels, Mobeelity propose un bouquet de services personnalisables pour les sociétés en vue de permettre à leurs salariés de tester de nouvelles mobilités sur le territoire (vélo, transport en commun, covoiturage, etc.). « Depuis cette application, on peut aussi proposer des itinéraires intermodaux. La particularité de notre solution est aussi qu’elle s’adapte à chaque entreprise, intégrant les navettes mises à disposition des collaborateurs ou le réseau de bornes présent sur site par exemple. De plus, Mobeelity intervient sur les phases de diagnostic en amont de la création d’un projet de mobilité en étant en mesure de négocier les offres du marché et de faire des audits techniques » explique Lucas Quinonero, co-fondateur et président de Mobeelity.

Pour faire changer les habitudes de mobilité, la start-up avance aussi des kits de communication réguliers et programme l’organisation de webinaires ainsi que d’animations sur sites et de formation d’ambassadeurs qui seront vecteurs de communication auprès des autres salaries. « L’idée est d’apporter des solutions originales à impact fort. » Le calcul des économies de CO2 converties en points pour débloquer des dons à des associations caritatives ou à réinvestir dans d’autres modes de mobilité durable avec des promotions en fait également partie. Mettant aussi à disposition des entreprises une plateforme web de suivi des données, Mobeelity préconise de « prévoir deux semaines pour la création des contenus personnalisés puis une période de lancement qui s'étend ensuite sur six semaines. » Sans oublier que, « nous prévoyons les premiers déploiements auprès de collectivités d'ici la fin de l'année », annonce Lucas Quinonero.