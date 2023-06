Le premier centre Feu Vert Entreprises de France ouvre ses portes à Montesson

Ateliers mobiles, visites préventives, mensualisation des frais, rendez-vous express... : les réseaux d'entretien spécialisés rivalisent d'idées pour capter la clientèle BtoB. Depuis peu, les flottes automobiles ont accès à des centres-autos qui leur sont réservés.

Comme annoncé au printemps dernier, l'enseigne Feu Vert vient d'ouvrir son premier centre Feu Vert Entreprises. Situé en Île-de-France, sur la commune de Montesson (Yvelines), ce centre-auto un peu particulier accueille les clients sociétés dans un lieu repensé et réaménagé.

Faisant toujours la part belle aux ateliers et proposant les habituels services rendus aux flottes, (prise de rendez-vous en ligne 24h/24 et 7j/7, facturation centralisée, gardiennage de pneus, service client spécifique, etc.), ce premier centre Feu Vert Entreprises a aménagé ses locaux de manière à proposer un espace de co-working « avec café et wifi offert ».

Ce qui offre un gain de temps appréciable aux collaborateurs disposant d'un véhicule d'entreprise. Ces derniers pouvant continuer à travailler sereinement, dans un environnement adapté, pendant les opérations de maintenance prévues.