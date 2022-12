Rétrofit : le premier guide pour tout comprendre

« Comprendre et s’approprier une solution technologique d’avenir pour les flottes professionnelles », telle est l’ambition et le sous-titre du guide du rétrofit signé Tolv (ex-Phoenix Mobility). Cette entreprise compte parmi les premières homologuées en France pour pratiquer cette opération consistant à retirer l’ensemble moteur-transmission d’un véhicule thermique pour y substituer une chaîne de traction électrique. À l’arrivée, plus un gramme de CO2 émis et des économies car une recharge électrique se paie moins cher qu’un plein de carburant. Le principe est simple mais les implications plus complexes pour des non avertis. Antoine Desferet, co-fondateur a saisi l’occasion de #CONNECTfleet 2022 pour publier le premier guide sur le sujet, en libre consultation. « On ressent un besoin de pédagogie et d’explication pour mieux comprendre ce qu’est le rétrofit. Nous avons souhaité mettre en avant les éléments importants pour qu’une entreprise ou une collectivité puisse se lancer », avance l’entrepreneur.

Poser les bonnes questions

La première question à se poser consiste à identifier des véhicules éligibles à la transformation. Ils doivent avoir été immatriculés depuis au moins cinq ans (ou trois ans pour les deux et trois roues de la catégorie L) et être en bon état. Vient ensuite la question de la pertinence du rétrofit par rapport à l’usage et aux possibilités de recharge. Tolv a l’expérience des utilitaires qu’il transforme dans son usine grenobloise : « Le mieux est un usage urbain avec 150 à 200 km parcourus quotidiennement et un véhicule légèrement équipé pour amortir l’équipement ». La dernière question, cruciale, est celle de la pertinence économique. « Nous sommes deux à trois fois moins chers qu’un véhicule électrique neuf et nous donnons accès aux mêmes économies d’énergie et de maintenance », insiste Antoine Desferet.

Des prestataires agréés

Depuis l’arrêté du 13 mars 2020, qui a autorisé le rétrofit, l’État apporte des subventions (9 000 euros pour un utilitaire et 2 500 euros pour un VP). Plusieurs régions et métropoles lui ont emboîté le pas en accordant des aides jusqu’à 12 000 euros supplémentaires. Mais le meilleur allié du rétrofit est le temps car la durée de possession du véhicule allège la charge de l’amortissement. Le guide détaille l’exemple d’un Renault Master converti par Tolv : en le conservant durant sept années, le coût global (acquisition et utilisation) représente 45 885 euros contre 70 000 euros pour le même modèle neuf. Aucun souci de maintenance à signaler, à condition de faire appel à un prestataire agréé. De la qualité de l’opération dépend en effet la fiabilité et la sécurité de l’ensemble. Pour cette raison, les véhicules ainsi rétrofités ne nécessitent pas de nouvelle homologation.