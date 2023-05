Le premier prix de la nouvelle Peugeot e-308 dépasse celui d'une Tesla !

Le catalogue de la dernière génération de Peugeot 308 s'étoffe avec l'arrivée d'une version 100 % électrique. Installée dans la gamme du Lion aux côtés des déclinaisons thermiques et hybrides rechargeables, cette nouvelle Peugeot e-308 est d'ores et déjà disponible à la commande en finition First Edition.

La nouvelle Peugeot e-308 est l'une des berlines compactes 100 % électriques les plus attendues sur le marché. Conformément à une stratégie mise en place du temps de l'ex-Groupe PSA, la compacte 308 est un véhicule « multi-énergie ». En clair, sur une même base technique, le constructeur propose des déclinaisons thermiques ou hybrides rechargeables et zéro émission.

>> À LIRE AUSSI : Essai - Peugeot 308 : féline encore plus féroce

Ainsi, contrairement à ses principales concurrentes - les Renault Mégane E-Tech Electric, Volkswagen ID.3 ou MG Motor MG4 - la nouvelle Peugeot e-308 ne se distingue pas dans le paysage du point de vue du style, même si elle dispose de « nouvelle jantes en aluminium de 18 pouces, spécifiquement développées », comme se plaît à souligner le constructeur.

Elle se démarque en revanche par ses caractéristiques techniques, cependant communes aux récents modèles électriques de Stellantis, et... son premier prix.

Très chère compacte électrique

Si la grille tarifaire complète du véhicule n'a pas encore été rendue publique, Peugeot a d'ores et déjà ouvert les commandes de sa compacte électrique. Pour s'offrir une Peugeot e-308, les clients doivent débourser 500 euros par mois dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat (LOA) sur 49 mois / 40 000 km. Une mensualité obtenue après un premier apport de 3 000 euros (et la déduction du bonus écologique de 5 000 euros pour les clients particuliers).

Ceux qui préfèrent la possession à l'usage doivent s'acquitter de 46 990 euros. Un tarif - remisé, d'après le configurateur en ligne du constructeur - placé légèrement en-dessous de la barre des 47 000 euros afin de prétendre au bonus écologique de 4 000 euros accordé aux particuliers (3 000 euros seulement pour les pros) mais qui reste bien supérieur à celui réclamé par le constructeur américain Tesla pour une Model 3.

Quelles prestations offre la Peugeot e-308 ?

Sous le capot, le véhicule embarque le nouveau groupe motopropulseur maison. À savoir un bloc électrique développant 115 kW (156 ch) et 270 Nm de couple, associé à une batterie lithium-ion de 54 kWh (51 kWh de capacité utile, ndlr), à la chimie revue, permettant de parcourir jusqu'à 410 kilomètres entre deux charges.

Pour mémoire, afin d'optimiser ses performances et procurer davantage de sensations aux conducteurs, la nouvelle Peugeot e-308 dispose de trois modes de conduite. Le premier "Eco", bride le moteur à 80 kW et 220 Nm, le deuxième "Normal" permet au véhicule d'offrir 100 kW et 250 Nm et enfin, le mode "Sport" déploie une puissance de 115 kW et 270 Nm.

La recharge s'effectue au moyen d'un chargeur embarqué triphasé de série d'une puissance de 11 kW. « Depuis une borne publique de 100kW, il est possible de passer de 20% à 80% de charge en 30 minutes », assure Peugeot.