Le premier tarif du BMW iX1 est désormais connu

Il est désormais possible de pré-commander en ligne l'édition de lancement du BMW iX1 100 % électrique. Son acquisition pouvant être faite de manière classique ou sous la forme d'une LLD 36 mois / 30 000 km.

Déclinaison 100 % électrique de la troisième génération du X1, le SUV allemand BMW iX1 est particulièrement attendu. Plus accessible que son grand frère l'iX3, ce nouveau modèle - concurrent direct des Tesla Model Y, Volvo XC40 Recharge et autres Audi Q4 e-tron ou Mercedes-Benz EQB - est d'ores et déjà disponible en pré-commande sur le site du constructeur premium allemand.

En France, BMW a ouvert les réservations de la version xDrive 30 xLine. Deux offres sont proposées aux clients intéressés : le versement d'un acompte de 100 euros pour s'offrir ce modèle présenté au tarif de 55 150 euros ou alors la souscription d'une offre de location longue durée (LLD) sur 36 mois / 30 000 kilomètres contre un loyer de 590 euros (bonus écologique de 2 000 euros déduit). La structure de gamme et les tarifs détaillés devraient être dévoilés par la marque dans les prochaines semaines.

Pour mémoire, ce nouveau SUV électrique est animé par deux blocs électriques développant 230 kW (313 ch) et 494 Nm de couple. Doté de batteries lithium-ion le véhicule devrait être en mesure de parcourir plus de 400 kilomètres entre deux charges, selon le constructeur.