Le premier véhicule 100 % électrique d'Alfa Romeo sera... un SUV, annonce Jean-Philippe Imparato

Après le grand Stelvio et le plus récent et compact Tonale, la gamme Alfa Romeo accueillera bientôt un nouveau SUV dans ses rangs. Et, pour la première fois dans l'histoire du constructeur italien, ce modèle sera 100 % électrique, comme l'a confirmé Jean-Philippe Imparato, le CEO de la marque, sur les réseaux sociaux.

« Le travail est en cours [autour] de notre tout nouveau SUV, premier véhicule électrique d'Alfa Romeo », a-t-il indiqué sur Twitter et LinkedIn, à l'occasion d'une rencontre avec des fournisseurs et les équipes de production de l'usine Stellantis de Tychy (Pologne).

Work is underway on our new #SUV game-changer, the first full #electric @Alfa_Romeo. I met our local technical team and suppliers at the Tychy plant, Poland, one of the most advanced @Stellantis factories, to share priorities: high quality and team spirit - fundamental values! pic.twitter.com/RDfmGONY4x