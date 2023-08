Le premier véhicule électrique de Lamborghini s’appelle Lanzador

Vendredi 18 août, alors que se tenait le salon automobile international de voiture de collection d'exception Monterey Car Week, en Californie (États-Unis), le constructeur Lamborghini a profité de l’événement pour officier au lancement de son concept-car Lanzador. S'inscrivant dans la stratégie « Direzione Cor Tauri » définissant la feuille de route vers l'électrification qu’a adopté la marque au taureau dès 2021, ce modèle doit donner un aperçu de ses futures productions de série branchées.

Après la présentation du V12 hybride rechargeable Revuelto, le Lanzador initie ainsi « un nouveau segment de voitures : l'Ultra GT » a affirmé Stephan Winkelmann, président-directeur général d'Automobili Lamborghini. « Les premiers coupés de Lamborghini avec leurs moteurs avant étaient des Gran Turismo sportifs et élégants adaptés à un usage quotidien en tant que 2+2 places. Le Lanzador s'appuie donc sur notre philosophie de super sportivité combinée à de nouvelles technologies audacieuses et à un design intrépide », a encore ajouté Stephan Winkelmann, ceci dans le but « d'offrir aux clients une expérience de conduite nouvelle et inégalée. »

Équipé de deux moteurs électriques, un pour chaque essieu, pour une transmission intégrale, ce coupé 100% électrique embarque en effet une nouvelle version du système de contrôle de la dynamique de conduite, Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) qui permet au conducteur de régler, via des commandes au volant, le comportement routier du véhicule et créer un profil individuel de conduite. L’autonomie, elle, se veut augmenter grâce à une technologie aérodynamique active visant à réguler le débit d'air autour d’une carrosserie aux contours anguleux sans être agressifs.

Vaisseau très spécial

Juché sur des roues de 23 pouces – dont les jantes associent des éléments hexagonaux à des aéropales pour minimiser les turbulences au niveau des roues –, le Lanzador s'inspire des vaisseaux spatiaux, comme l'a admis Mitja Borkert, responsable du design Lamborghini.

Ses lignes toutes en tension rappellent des modèles Lamborghini légendaires, notamment le Sesto Elemento, le Murciélago et le Countach LPI 800-4. Les phares effilés sont d’ailleurs hérités de ce dernier véhicule tandis que les feux arrière côtoient des lames d'air étroites participant à améliorer l'appui aérodynamique, tout comme le becquet arrière soufflé. Pourvu d’une hauteur de toit d'environ 1,5 mètre et d’une garde au sol très basse, le Lanzador affiche enfin une teinte bleue unique soulignant ses traits avec intelligence : l’Azzurro Abissale.

D’automobiliste à pilote

Désireux d’anticiper les nouvelles solutions de style à venir, le constructeur italien les concrétise à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de son Lanzador. Intégrant l'approche « Feel like a pilot » de Lamborghini, l’espace à bord se veut aussi futuriste qu’ergonomique. Le tableau de bord, mince et léger, incorpore des éléments de design emblématiques tels que la forme Y, aussi utilisée pour le pont de la console centrale. Le poste de conduite découle quant à lui de la Huracán Sterrato avec une assise basse à l’image de la cabine d’un jet. Les passagers peuvent également recevoir des informations via des écrans escamotables automatiquement.

L'aménagement intérieur, qui comprend aussi un coffre court dissimulé sous le capot avant ainsi qu’un grand hayon vitré spacieux grâce à des sièges arrière réglables et un compartiment à bagages variable, fait surtout la part belle aux matériaux durables. La laine mérinos et la fibre de carbone régénérée mais aussi des éléments tels que la mousse des sièges sport fabriqués à partir de fibres recyclées imprimées en 3D, servent à démontrer l'engagement de Lamborghini à réduire son impact environnemental sans sacrifier sa dimension de luxe.

C’est d’ailleurs pour cela que la marque envisage d'électrifier l'ensemble de sa gamme de produits d'ici fin 2024. Une ambition pour laquelle plus de 1,9 milliard d'euros sur quatre ans ont été investis. « Pour nous, l'électrification ne signifie pas une restriction, mais une opportunité intelligente de développer plus de performances et de maniabilité » a complété Rouven Mohr, directeur technique de Lamborghini, à l'issue de la présentation. Bien que déjà bien abouti, le Lanzador dans sa version finale ne devrait pas, lui, s’exposer sur les routes avant cinq ans, en 2028.