Le prix des voitures neuves atteint de nouveaux sommets en France

Bénéficiant encore du bonus écologique sur les voitures électriques, les constructeurs automobiles sont également gagnants quand il s'agit d'augmenter les prix des voitures neuves. Après une augmentation comprise entre 5 et 10% l'an passé, le prix des voitures neuves a encore progressé de 8% en moyenne au cours du premier semestre 2023. Difficile de savoir si la progression du prix des matières premières justifie une telle hausse. Cette inflation devrait permettre en tous cas de consolider encore les excellents bilans financiers des constructeurs automobiles d'ici la fin de l'année.

D'après les données compilées par AAA Data, le marché automobile français a progressé de 24% en août 2023. Une hausse des volumes, portée notamment par les modèles hybrides et les électriques. Le marché des véhicules d’occasion poursuit pour sa part son redressement, avec une hausse de 2,5% des immatriculations. Les immatriculations de voitures particulières neuves se sont ainsi élevées en août à 113 599 unités, contre 91 403 unités sur la même période de l’année passée.

L’hybride et l’électrique en grande forme

Du côté des motorisations, les véhicules hybrides (32% de parts de marché, dont 8% pour les hybrides rechargeables), continuent de séduire, avec une progression de 39% des ventes (dont +41% pour les hybrides rechargeables), à 36 688 immatriculations (dont 9 533 immatriculations pour les hybrides rechargeables). Sur ces énergies, on retrouve notamment le tiercé : Renault, Toyota et Hyundai sur cette même période estivale.

Les modèles 100% électriques, qui représentent 17% du marché, affichent pour leur part un remarquable mois d’août, avec une hausse de 60% des immatriculations, à 19 655 voitures écoulées. Les motorisations essence (38% de parts de marché) s’accrochent peu ou prou pour suivre la tendance globale du marché, avec une hausse de 22% des immatriculations à 42 746 unités, tandis que les diesel (9% de parts de marché) poursuivent leur déclin : - 29%, à 10 221 voitures vendues.

Acheter une voiture neuve coûte toujours plus cher : +8%

Alors que le gouvernement peaufine encore son dispositif de leasing social – promesse de campagne d’Emmanuel Macron en 2022, de permettre aux ménages modestes de passer à l’électrique pour un loyer mensuel de 100 euros -, les prix des voitures, eux, ne cessent de grimper.

Prix moyen en France : 35 118 euros

Selon les données AAA DATA, il faut ainsi débourser 35 118 euros (prix moyen catalogue des voitures achetées, hors options et négociations) pour l’achat d’une voiture particulière neuve au premier semestre 2023, soit une hausse globale de 8%. Les modèles hybrides rechargeables sont les plus onéreux (58 717 euros, en hausse de 10% par rapport au premier semestre 2022), suivis par les électriques (41 473 euros, en hausse de 8%), puis les diesel (37 736 euros, + 10%) et les hybrides classiques non rechargeables (35 008 euros, + 7%). Les modèles les moins chers sont à trouver du côté des motorisations GPL, avec un prix moyen de 19 032 euros au premier semestre 2023, en hausse de 9%.

« L’électrification des véhicules, la réduction des émissions polluantes et les technologies pour rendre la conduite confortable et plus sécurisée poussent, nettement, les tarifs des voitures neuves à la hausse. Les prix devraient, vraisemblablement, commencer à se stabiliser quand le marché aura gagné en maturité. », explique Marie-Laure Nivot, Head of Automotive Market Analysis, chez AAA DATA.