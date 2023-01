Le prix plancher d'une course en VTC est désormais fixé à 7,65 euros

Les organisations syndicales des chauffeurs de VTC et les représentants des différentes plateformes ont conclu un accord fixant un prix plancher par course quelle que soit sa durée ou la distance parcourue.

C'est une victoire historique pour les conducteurs de VTC... et une bouffée d'oxygène pour leur trésorerie en ces temps d'inflation. Les organisations représentatives des chauffeurs indépendants (AVC, FNAE, CFTC et Unsa-VTC) ainsi que les organisations représentatives des plateformes de VTC (API et FFRPR) viennent de conclure un accord sécurisant la rémunération minimale d'une course.

Après négociations, le prix minimum net d'une course effectuée par un VTC a été fixé à 7,65 euros. « Ce qui équivaut à une hausse de 27 % du tarif le plus bas pratiqué sur le marché », relève le ministère des Transports. Soumis à la signature et l'homologation de l’Autorité pour les relations sociales des plateformes d’emploi (Arpe), cet accord s'imposera à l'ensemble des plateformes exerçant en France, qu'il s'agisse d'Uber, LeCab, Heetch, Marcel, Freenow, etc. Le montant sera révisé annuellement est-il encore précisé.

>> À LIRE AUSSI : Les VTC aux petits soins des clients BtoB

« Je salue cette avancée qui témoigne de notre capacité en France à favoriser un secteur dynamique tout en renforçant les droits des travailleurs des plateformes de la mobilité (VTC). Nous sécurisons ainsi notre modèle qui crée de l’emploi et de la richesse au travers du dialogue social », a commenté Clément Beaune, ministre délégué aux Transports, dans un communiqué.