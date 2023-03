Le recharge hydrogène mobile d’Atawey adoptée par Hyliko

C’est à l’occasion du salon Hyvolution, qui s’est tenu à la Porte de Versailles de Paris les 1er et 2 février derniers, que la société spécialisée dans la décarbonation du transport de marchandises, Hyliko, et le fournisseur de bornes de recharge hydrogène Atawey, ont signé un contrat de location portant sur une station de recharge à hydrogène. Un partenariat conclu parce qu’Atawey « propose un système unique de location de station mobile de recharge hydrogène » et qu’il s’agit « d’un des produits les plus aboutis et disponibles sur le marché, avec un niveau de service hautement qualitatif », justifie Denis Héchard, directeur du réseau de stations d’Hyliko.

Partageant avec Atawey son origine tricolore et une « démarche inscrite dans les enjeux de mobilité durable qui favorise les initiatives nationales », Hyliko sera ainsi accompagné pendant 9 à 12 mois dans l’avitaillement de ses premiers véhicules lourds à hydrogène mis sur la route, et ce à compter de l’automne prochain. Avec une capacité de distribution de 70 kilos par jour et une pression de 350 bars, la station mobile permettra le ravitaillement de deux camions par jour au cours d'une semaine.

Une solution de transition

Le fonctionnement de cette station de recharge temporaire, qui sera établie dans la région parisienne, sera quant à lui identique à celui d’une station fixe, dont l’ouverture à Villabé (Grand Paris Sud) est prévue pour mi-2024. En somme, « avec cette offre relais, nous donnons à nos clients chauffeurs et transporteurs les moyens pour favoriser l’utilisation de l’hydrogène et développer ce carburant à l’échelle nationale », assure Denis Héchard.