Le remanufacturing : pierre angulaire de la stratégie d’économie circulaire de Valeo

Dans le cadre du salon Rematec, qui se tiendra à Amsterdam du 27 au 29 juin, Valeo exposera sa stratégie concernant les pièces remanufacturées. Cela fait 40 ans que l’équipementier français fait du remanufacturing de pièces, à commencer par les alternateurs, les embrayages, les étriers de freins ou encore des compresseurs de climatisation. 80 % de la matière y est recyclée.

Il remanufacture actuellement un million de produits par an (8000 références) avec l'ambition de doubler ce chiffre d’ici 2030 en optimisant et en élargissant le portefeuille produits, notement vers des composants électroniques avec le programme Reman 2.0. L’ambition est aussi de proposer ces produits dans d’autres pays, comme les Etats-Unis.

Valeo possède un centre mondial de compétence basé en Pologne, à Czechowice. Le site de supporte l'ensemble des entités de remanufacturing du groupe réparties dans le monde. Cette organisation permet d'optimiser les processus de remanufacturing à l'échelle mondiale, de mettre en commun le partage d'expérience et de déployer des innovations, comme l'utilisation de l'impression 3D par exemple. Le site emploie plus de 100 ingénieurs consacrés au remanufacturing, et traite plus de 400 000 pièces par an.

Valeo s'engage dans le remanufacturing des produits électroniques.

La stratégie Reman 2.0 consiste à placer le remanufacturing en première ligne de la révolution de l’électrification et de l’ADAS afin d'accompagner activement les clients sur leur portefeuille de solutions électriques dès cette année en Europe, à commencer par la rechange constructeur. Valeo a ainsi ouvert un laboratoire de réparation à Nevers. La première étape pour cette unité consistera à lancer la réparation de caméras frontales à la fin de l’année. Pour ce qui concerne les phares, Valeo propose déjà des kits de réparation pour remplacer les pattes de fixation endommagés. Ce kit peut être installé dans un garage de réparation et permet d'éviter de remplacer le phare complet. Les premiers phares “refurbishés” sont prévus pour 2024. Reman 2.0 concerne aussi l’électrification avec la promesse de proposer du remanufacturing concernant les compresseurs haute tension, les moteurs, les onduleurs et autres boitiers d’électroniques de puissance.