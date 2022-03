Le Renault Austral en images

Pilier de la reconquête du segment C par la marque au losange, l'Austral poursuit l’offensive amorcée par l'Arkana et la nouvelle Mégane E-Tech Electric sur ce segment. Le SUV sera disponible à la commande mi-2022 pour une commercialisation prévue à l'automne de cette même année.

Ce SUV est le premier véhicule de la marque au losange conçu sur la plateforme CMF-CD de troisième génération codéveloppée au sein de l’Alliance. Produit en série au sein de l'usine de Palencia, en Espagne, aux côtés de la Mégane et de son prédécesseur le Kadjar, il hérite du système E-Tech "full hybrid" et de deux motorisations "mild-hybrid" 48V et 12V. Haut d’1,62 mètre, large d’1,83 mètre et long de 4,51 mètres avec un empattement de 2,67 mètres, le SUV affiche une silhouette robuste et athlétique. Sa large calandre à damier, parée d’une finition Ice Black, est traversée, en partie haute, par une ligne horizontale chromée qui se prolonge dans les phares. La signature lumineuse adopte une forme de C, caractéristique des modèles de la gamme. Au centre trône le nouveau logo Renault "Nouvel’R".

En équipe avec Alpine

Pour le lancement du véhicule, et pour la première fois dans la gamme, Renault a noué un partenariat avec Alpine afin de lancer une édition exclusive, à l'allure plus sportive. Sur le flanc de la carrosserie, mais aussi à l'intérieur de l'habitacle (appui-tête, tapis), plusieurs éléments bleus badgés Alpine mettent en avant cette collaboration. En version Esprit Alpine, le véhicule dispose de la teinte exclusive Gris Schiste Satin (notons que les versions hautes offrent une finition bi-ton de série). « Cette série permettra de toucher une clientèle plus sportive, donc un panel de clients plus large. Alpine évoque immédiatement quelque chose dans l'esprit des acheteurs. C'est aussi une grosse opportunité de visibilité pour Alpine. C'est véritablement une collaboration gagnant-gagnant », poursuit Jean Chevennement, directeur de programme.

Un intérieur connecté

L'écran OpenR, inauguré sur la nouvelle Mégane E-Tech Electric, combine l'affichage des données du tableau de bord avec celui de la navigation et du multimédia sur deux écrans respectifs de 12 pouces, formant une seule et même dalle. Vient s'ajouter à ceux-ci le nouvel affichage tête haute de 9,3 pouces, projeté directement dans le pare-brise. Dans le prolongement de l'écran central s'étire une large et imposante colonne construite d'un seul bloque. Elle accueille un repose-main coulissant qui permet au conducteur de s'y appuyer pour utiliser l’écran multimédia, ainsi qu'un espace doté d'un chargeur à induction. Au total, les nombreux espaces répartis dans l'habitacle proposent jusqu’à 35 litres de rangement. À l'arrière, les occupants disposent au genou d'un espace de 27,4 cm de long et peuvent faire coulisser la banquette sur 16 cm selon les versions.