Le Renault Captur dans les habits de l'ASX de Mitsubishi

A l’occasion d’une présentation européenne dans le sud de l’Espagne, Mitsubishi Europe aborde la première marche de sa relance en 2023. Avec une équipe renouvelée au niveau européen, la marque japonaise n’a plus aucune intention de quitter le Vieux continent.

« Ce modèle est très important pour nous en Europe », a confirmé Frank Krol nouveau CEO Mitsubishi Motors Europe. « En 2026, 80% des modèles seront produits sur une plateforme commune de l’Alliance tandis que d’ici 2030, nous aurons 35 modèles full électriques au niveau de l’Alliance, dont six pour la marque Mitsubishi ». Et d'ajouter : « Les SUV sont notre spécialité depuis des décennies, leur polyvalence leur permet de répondre à tous les besoins des clients. L’ASX nouvelle génération s’appuie non seulement sur l’histoire de la marque, mais également sur le succès de son prédécesseur, en proposant de nombreuses innovations regroupées dans un SUV compact. Il bénéficie d’une gamme complète de motorisations, comprenant notamment une technologie hybride évoluée, de hauts niveaux d’équipement ainsi que les tout derniers systèmes d’info-divertissement et d’aide à la conduite, tout cela assorti de la garantie constructeur cinq ans de Mitsubishi Motors. »

L’ASX puis la Colt jumelle de la Clio en approche

Après l’ASX, Mitsubishi Europe enchaînera rapidement en 2023 avec un nouveau modèle de la Colt qui est tout simplement le jumeau de la Clio de Renault. Avec la Space Star et l’Eclipse Cross PHEV, la marque disposera ainsi quatre modèles, ce qui lui permettra plus de 50% du marché français en offre produits.

L'Outlander PHEV : c'est "non" pour le retour en Europe

Du côté du segment, le retour du segment D avec l’Outlander hybride rechargeable n’est pas envisagé. C’est « non » ! Au niveau de Mitsubishi Europe même si la question pourrait être de nouveau posée lors de l’annonce de la prochaine répartition de l’Alliance entre Renault, Nissan et Mitsubishi justement.

Un Captur dans les habits de l’ASX

La commercialisation du modèle ASX était, en effet, très attendu par le constructeur japonais en France et en Europe plus largement. Avec l'ASX nouvelle génération, Mitsubishi Motors entre dans le cœur du segment des SUV à fort volume. Après les annonces malheureuses de retrait du marché européen au début de la crise sanitaire en 2020, c'est un nouveau chapitre pour la marque en Europe - et en tant que SUV électrifié, le nouvel ASX s'aligne sur les valeurs fondamentales de la marque.

Ce modèle, cousin du Captur, devrait permettre au constructeur de relancer ses volumes sur un segment B qui reste stratégique en France. Le segment B SUV représente 281 000 voitures en 2022. La motorisation hybride représente plus de la moitié des énergies de ce segment B SUV.

Produit dans l’usine Renault de Valladolid, en Espagne, rappelons que l’ASX nouvelle génération est basé sur la plateforme CMF-B de l’Alliance Renault-Nissan- Mitsubishi, bénéficiant des synergies de l’Alliance et permettant de proposer un large choix de motorisations, notamment hybride rechargeable (PHEV), hybride (HEV) et micro-hybride, des systèmes de sécurité évolués ainsi que des équipements numériques et d’info- divertissement que les clients d’aujourd’hui exigent.

Dans les concessions en mars prochain

La nouvelle ASX rejoint la gamme européenne de Mitsubishi Motors, aux côtés de la Space Star et du SUV Eclipse Cross PHEV. Ce nouveau modèle arrivera dans les concessions à partir du mois de mars, et sera rejoint par la nouvelle COLT à l’automne - deux nouveaux modèles qui feront de 2023 une année clé pour la marque.

Tout du Captur en définitive

Même si elle reste baptisée ASX, ce nouveau modèle est bien un SUV Captur. A noter que le design « Dynamic Shield » de la face avant de l’ASX nouvelle génération intègre le logo emblématique aux trois diamants et traduit le caractère fort et dynamique du véhicule. Cette philosophie de design se poursuit sur les côtés et à l’arrière avec le nouveau monogramme « ASX » et un lettrage « Mitsubishi » s’étirant sur toute la largeur du hayon.

A l’intérieur, l’ASX nouvelle génération intègre ainsi Apple CarPlay et Android Auto, le système multimédia connecté (SDA) avec écran de 7” au format paysage ou de 9,3” au format portrait, les compteurs numériques avec écran couleur et le système audio Premium BOSE sur les versions haut de gamme.

Au niveau des ADAS, on retrouve les équipements d’aide à la conduite classiques sur le Captur comme par exemple le système de réduction de vitesse avant collision avec détection des piétons, l’alerte de distance de sécurité, l’alerte de franchissement involontaire de ligne, l’aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur de vitesse, des radars de stationnement et une caméra de recul.

Des motorisations hybrides et hybrides rechargeables

L’ASX nouvelle génération propose une large gamme de motorisations électrifiées. On retrouve notamment le moteur 1,0 litre MPI-T d’entrée de gamme est un innovant bloc essence 3 cylindres turbocompressé de 1,0 litre, couplé à une boîte manuelle à six rapports. Le moteur 1,3 litre DI-T associe un bloc turbocompressé à injection directe de 1,3 litre et un système micro-hybride. Il intègre un alterno-démarreur à courroie combiné à une batterie lithium-ion de 12 V.

Cet ASX, en version Captur, sera le premier modèle de Mitsubishi Motors en Europe équipé d’une motorisation hybride (HEV), laquelle combine un moteur essence 1,6 litre, deux moteurs électriques et une boîte automatique multimode. Le moteur de 105 kW, dont les performances répondent aux besoins de tout conducteur, bénéficie d’une assistance électrique lui garantissant des émissions réduites – avec seulement 104 g de CO2/km – et un rendement énergétique amélioré. La version full hybride de l’ASX nouvelle génération est annoncée à 4,6 l/100 km.

L’électrification ne s’arrête pas là : on retrouve aussi une version hybride rechargeable (PHEV). Son système - associant un moteur essence 1,6 litre, deux moteurs électriques et une batterie de 10,5 kWh - est une exclusivité de l’Alliance dans le segment B-SUV.

Prudence sur les volumes en Europe et en France

En année pleine, dans un contexte de crise des semi-conducteurs, Mitsubishi Europe espère commercialiser 40 000 unités de ce nouveau modèle ASX. En France, même prudence pour l’instant avec 2800 unités pour attaquer le marché français à partir de mars prochain. Des volumes supplémentaires pourraient être envisagés pour couvrir les 130 points de vente au niveau français, en fonction de l'accueil de ce nouveau modèle chez les investisseurs. Même si les tarifs ne sont pas encore officiels, la gamme ASX nouvelle génération devrait démarrer à 24 990 euros.