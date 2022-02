Le Renault Kangoo Van transformé en pick-up par Kollé

Kollé complète sa gamme de pick-up avec la récente transformation du Renault Kangoo Van. L'utilitaire, deuxième meilleure vente auprès des flottes en 2021, est transformé dans les ateliers et Santeny (94) pour être proposé en trois nouvelles versions : pick-up, pick-up benne et pick-up benne à bec. Elles sont désormais distribué dans l’ensemble du réseau Renault et Renault Pro+. "Ce véhicule est pratique, fonctionnel et maniable, donc idéal pour les flottes, les collectivités comme pour les artisans, commente le carrossier. Cette transformation est parfaitement adaptée pour les professionnels de l’espace vert, de l’environnement ainsi que les acteurs du BTP en milieu urbain".

>> À LIRE AUSSI : Le carrossier Kollé transforme le Renault Express Van en pick-up

Kollé précise également que cette transformation n'impacte en rien l'habitabilité du modèle. Elle a été conçue par le bureau d'étude de l'entreprise pour conserver un maximum d'éléments d'origine dans l'objectif de limiter les coûts et les délais. Le Renault Kangoo Van Pick-up est transformé en conservant tous les renforts d’origine avec un bac en polyester étanche qui recouvre le plancher, les flancs et la cloison de séparation de la cabine. Ce revêtement intègre deux bondes d’écoulement des eaux positionnées en partie avant du plancher. Huit anneaux d’arrimage au plancher sécurisent le chargement sur une longueur utile de 1,72 m et une largeur utile d’1,50 m. Deux portes battantes asymétriques se trouvent à l’arrière. Kollé réalise également une transformation du Renault Kangoo Van pick-up en version benne et benne à bec en aluminium recyclable.

La transformation du véhicule par Kollé commence à partir de 4 490 € HT. La charge utile peut aller jusqu’à 800 kg sur certaines versions et de nombreuses options sont disponibles (bâchage coulissant, filet à feuilles, rehausses latérales …).