Le Renault Scénic E-Tech Electric vous donne rendez-vous au salon IAA Mobility 2023

S’inscrivant comme le second véhicule 100 % électrique de la gamme Renault sur le segment C, le Scénic E-Tech Electric sera dévoilé au salon IAA Mobility 2023, le 4 septembre, à Munich. En attendant, quelques photos permettent d’en distinguer les grandes lignes...

L’offensive du Losange en matière d’électrification se poursuit. Après la Megane, la R5 et la future R4, Renault met également sous tension son Scénic, dont la production interviendra dans ses usines de Maubeuge et Douai, désormais réunies au sein du pôle industriel ElectriCity, en accord avec son plan « Re-Nouveau France 2025 ».

32 ans de voiture à vivre... maintenant en électrique !

Dévoilé lors du sommet ChangeNOW à Paris en mai 2022, le concept-car Scénic Vision préfigurait ainsi la cinquième génération de ce monospace compact lancé en 1996 – alors sous le nom de Megane Scénic. Ce nouveau Renault Scénic E-Tech Electric sera donc introduit auprès du grand public dès cette année, à la rentrée plus précisément, à l’occasion du salon IAA Mobility 2023 qui se tiendra à Munich début septembre.

Se voulant plus innovant, ce véhicule familial 100 % électrique a été redessiné par les équipes de Gilles Vidal. On retrouve ainsi un look anguleux expérimenté sur le SUV coupé Rafale ou une signature lumineuse visible sur la Clio restylée. Si cet air de famille est partagé avec les autres modèles Renault, le Scénic a aussi en commun avec le reste de la gamme l'ambition d'incarner la nouvelle stratégie de développement durable de la marque automobile tricolore au travers de ses trois piliers : environnement, sécurité et inclusion.

Fiche technique sous couverture

Sa silhouette, elle, se dissimule encore sous un camouflage spécialement conçu jouant sur un subtil motif de lignes rappelant le logo de Renault. Néanmoins, les curieux qui ne pourront pas se rendre en Allemagne pourront toujours ouvrir l’œil attentivement puisqu’une flotte de véhicules de pré-série de ce Renault Scénic E-Tech Electric, menée par les ingénieurs du constructeur, devrait sillonner les routes d’Europe dès cet été.

Enfin, en termes de performances techniques, le mystère demeure encore assez épais autour de ce Scénic nouvelle génération. Toutefois, en prenant pour base la plateforme technique CMF-BEV de la Megane, on peut s’attendre à ce que le Renault Scénic E-Tech Electric accueille le même moteur de 160 kW (soit 220 ch) et la même batterie de 60 kW que la berline familiale du Losange, pour environ 450 km d’autonomie.