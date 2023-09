Le Renault Trafic Van E-Tech Electric intègre le marché des VUL électrifiés

Lancé en 2014 et restylé en 2021, le fourgon moyen du constructeur français embarque désormais un moteur électrique sous son capot et une batterie dans son plancher. Sa commercialisation est prévue courant octobre et les premières livraisons annoncées pour le mois de novembre.

Le Renault Trafic Van E-Tech Electric se fait désirer. Un an après sa première présentation dans le cadre du salon IAA Transportation à Hanovre (Allemagne), le fourgon moyen 100 % électrique refait parler de lui.

Alors que les premiers exemplaires sont sortis des chaînes de l'usine Renault de Sandouville (qui a déjà produit 1 million de Trafic depuis 2014) et que les premiers essais vont avoir lieu dans les prochains jours, Renault précise les caractéristiques techniques son nouvel utilitaire zéro émission.

Jusqu'à 322 kilomètres d'autonomie pour le Renault Trafic Van E-Tech Electric

Arrivé tardivement sur le segment des fourgons moyens 100 % électriques, le nouveau Renault Trafic Van E-Tech Electric embarque un moteur développant 90 kW (122 ch) et 245 Nm de couple associé à une batterie lithium-ion de 52 kWh.

Ainsi armé, le VUL du Losange est capable de parcourir 297 kilomètres (cycle WLTP) entre deux charges complètes. « Une autonomie qui permet aux utilitaires d'envisager la plupart de leurs déplacements quotidiens avec sérénité, au meilleur coût de détention et d'usage », affirme la marque. Les clients ayant besoin de davantage d'autonomie ont la possibilité d'opter pour une déclinaison « long range » bridée à 90 km/h mais permettant de parcourir jusqu'à 322 kilomètres d'une traite.

Pour recharger les batteries de son Trafic zéro émission, Renault laisse la main à ses clients afin de configurer au mieux le véhicule en fonction de leurs besoins et de leur infrastructure. Mieux, grâce à l'application MyRenault ou au système multimédia Easy Link, les conducteurs ont la possibilité de programmer la charge de la batterie et suivre son état, programmer le pré-conditionnement de l'habitacle, rechercher des points de charge sur leur trajet, calculer les destinations accessibles avec l'autonomie restante.

En pratique, le véhicule est donc proposé avec un chargeur embarqué 7 kW AC « adapté à tous types de charge domestique », ou bien avec un chargeur 22 kW AC autorisant la recharge accélérée sur les bornes publiques. « Soit de quoi récupérer 50 km d'autonomie en moins de 25 minutes » assure Renault. Le constructeur signale par ailleurs que, dès l'année prochaine, un chargeur rapide 50 kW DC sera également disponible. .

Un véhicule utilitaire électrique transformable

Le nouveau Renault Trafic E-Tech Electric, dont la commercialisation interviendra courant octobre pour des premières livraisons en novembre, est proposé en plusieurs carrosseries : fourgon tôlé, double cabine, et plancher cabine. Ce qui ouvre la voie à de nombreuses transformations par les 359 carrossiers partenaires de Renault.

En outre, le fourgon moyen est proposé en deux longueurs (5,08 mètres et 5,48 mètres), deux hauteurs (1,96 mètres et 2,49 mètres) permettant un volume de chargement allant de 5,8 m3 à 8,9 m3. La capacité de remorquage annoncée est de 920 kg et la charge utile de 1,1 tonne.

Quelle concurrence pour le Renault Trafic Van E-Tech Electric ?

Véhicule utilitaire léger préféré des flottes d'entreprise en thermique, le Renault Trafic 100 % électrique va devoir batailler pour se faire une place dans les car policies. En effet, la concurrence sur le segment des fourgons moyens zéro émission s'est largement développée, surtout du côté du groupe franco-italo-américain Stellantis.

Ce dernier commercialise en effet les Citroën ë-Jumpy, Fiat e-Scudo, Opel Vivaro-e et Peugeot e-Expert et produit le Toyota Proace Electric. Il faut également composer avec son clone le Renault Trucks Trafic E-Tech, les Mercedes-Benz eVito, Volkswagen ABT e-Transporter et, dans une moindre mesure, le Volkswagen ID.Buzz Cargo.