Le réseau Acoat Selected se penche sur l’avenir de ses carrossiers

Réunis en congrès annuel les 20 et 21 mai derniers, les adhérents du réseau de carrossiers Acoat Selected ont abordé l’évolution et l’arrivée des dernières technologies automobiles dans les ateliers. L’occasion de prendre conscience des enjeux et des mutations du métier de carrossier et de la nécessité d’être bien accompagné.

Dès l’ouverture du congrès Bruno Pourret, responsable du réseau Acoat Selected abordait les évolutions majeures et leurs impacts sur l’ensemble de la filière automobile « La filière automobile est à un tournant de son histoire. Ce congrès a été un moment privilégié et fédérateur très attendu au sein du réseau pour présenter ces défis, nos ambitions et nos engagements dans ce contexte. En effet, les carrossiers vont devoir s’adapter à ces mutations technologiques tout en relevant le défi de l’accessibilité aux données, de leur coût et de leur refacturation, un sujet brûlant sur lequel les parties prenantes de l’écosystème devront se mobiliser sans tarder ».

Parmi les annonces faites, certaines ont retenu plus particulièrement l’attention des carrossiers.

C’est notamment le cas du renforcement entre Acoat Selected et le GNFA permettant le déploiement d’une campagne de formation dédiée à la prévention des risques sur les véhicules électriques et hybrides. L’objectif étant que 100% du réseau possèdent les habilitations B0L, BCL, B2L, B2VL d’ici fin 2022. Aussi des formations aux ADAS viendront compléter l’offre pour répondre au développement du taux d’équipements des réparateurs sur les deux prochaines années.

Le projet « Choc, le média de la carrosserie » a aussi suscité un intérêt. Notons que cette plateforme média multicanale va permettre de valoriser les métiers de la carrosserie et faciliter le recrutement de collaborateurs en visant prioritairement les jeunes et les personnes en reconversion.

Une réparation éco responsable au centre du débat

Les problèmes environnementaux avec la volonté clairement exprimé de l'enseigne de penser à une réparation plus éco responsable était également un axe d’échange intéressant entre les congressistes. « Les consultants d’AkzoNobel vont s’attacher à accompagner les réparateurs du réseau pour repenser leurs activités afin de créer un environnement de travail plus sain, plus performant, et réduire massivement leurs émissions de CO2, leurs déchets et leur consommation d’énergie. En complément, nous proposons une approche structurante avec la création d’un label Acoat Green afin d’offrir des solutions de réparation plus éco-responsables sur lesquelles comptent de plus en plus nos apporteurs d’affaires » explique Christophe Coin, consultant services & réseau.

Des accords-cadres nécessaires

Enfin, comme chaque année de nouveaux accords-cadres sont signés et permettent d’enregistrer une hausse régulière du nombre des réparations traitées par les adhérents. En 15 ans, le chiffre d’affaires centralisé a été multiplié par 6. Il progresse de + 25% sur le premier quadrimestre. L’année 2022 devrait atteindre un nouveau record avec le renouvellement de l’accord Arval et la signature d’un nouvel accord-cadre avec le courtier Angelus. De même, deux nouveaux partenariats ont été signés avec Renault et Ford. Des conditions privilégiées pour le réseau pour l’approvisionnement de pièces détachées d’origine, un accès à l’information simplifié, et des rendez-vous facilités aux ateliers de ces marques pour des opérations de haute technicité. Au-delà des pièces, le partenariat noué avec Ford va offrir de nouvelles perspectives. En effet, le constructeur a pour ambition d’optimiser son maillage de points de services carrosserie en complément de ses 103 carrosseries agrées Ford. Pour ce faire, la marque compte s’appuyer avec son réseau sur des carrossiers indépendants à l’expertise reconnue comme les adhérents Acoat Selected.