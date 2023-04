Le réseau AD cultive avec succès son taux de satisfaction client

Depuis 2020, le réseau AD s'appuie sur la solution Critizr pour mesurer et améliorer la fidélisation de ses clients particuliers, comme professionnels. Moins de trois ans plus tard, le réseau enregistre près de 134 000 avis clients, soit une moyenne de plus de 60 avis clients par adhérent et une note moyenne de satisfaction générale de 4,72/5.

En parallèle, le réseau AD regarde de près le Net Promoter Score (NPS) qui mesure le taux de recommandation des ateliers par les clients. Avec un score de 83/100 sur la base de 121 000 avis, le réseau salue le travail de ses équipes qui se concentrent sur la satisfaction client afin aussi de mieux comprendre leur demande et d'améliorer leur expérience.