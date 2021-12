Le réseau AD lance une offre pour le véhicule d’occasion

Dans un souci de diversification et afin de profiter d’un marché porteur, le réseau AD a conçu pour son réseau une nouvelle solution de ventes de véhicules d’occasion. Baptisée AD Occasion, elle permet deux approches : professionnalisation ou développement plus intensif.

AD Occasion va donc permettre à chaque adhérent du réseau AD de se positionner sur un marché VO en forte croissance et peut-être promis à un record de volume de transactions en 2021.

AD a travaillé sur une solution, baptisée AD Occasion, qui s’articule autour de quatre axes : une place de marché avec une offre de plus de 3 000 véhicules ; un outil de gestion interfaçable avec les ADMS 360 et Autossimo pour piloter le process ; un nouveau moteur de recherche multicritère sur le site AD.fr (jusqu’à 250 000 visiteurs uniques par mois et près de 800 véhicules disponibles), qui propose aussi des photos 360° et des offres de financement ; la vente en local via les sites des réparateurs pour vendre leurs véhicules et ceux de la place de marché.

« Le développement d’une offre de véhicules d’occasion au sein du réseau AD était un des engagements de notre plan Préférence 2022 », rappelle Eddy Albert, responsable national des réseaux mécaniques VL, tout en ajoutant que l’ensemble du process est couvert par la nouvelle solution. Dans un premier temps, l’offre sera organisée en deux grandes familles de voitures : soit des véhicules de moins de 7 ans ou 120 000 km avec une révision de moins de 6 mois ou de moins de 10 000 km avec une garantie de 6 mois ou soit des véhicules de moins de 3 ans ou 60 000 km avec une révision de moins de 3 mois ou de moins de 5 000 km avec une garantie de 12 mois.