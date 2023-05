Le réseau AD Poids Lourds veut muscler ses compétences techniques

Autodistribution a profité du congrès de ses réseaux de garages, qui s’est déroulé du 19 au 21 mai à Marakkech, pour faire des annonces concernant les ateliers AD Poids Lourds, au nombre de 220 à ce jour.

Alors que les camions sont toujours plus technologiques et leurs carburants alternatifs, l’enseigne souhaite accélérer la mise à niveau des compétences de ses opérateurs en atelier. À cette fin, elle a mis en place un programme de formation avec l’objectif que l’ensemble des techniciens puisse intervenir sur les technologies de la norme Euro 6 et que les ateliers soient habilités pour traiter les camions électriques et gaz. Un plan de formation sur 3 ans est engagé. Il est soutenu par une évaluation des compétences des nouveaux entrants tous les 3 ans.

Pour ce faire, l’Académie AD Poids Lourds a été mise en ligne. Cette plateforme de formation digitale permet à chacun de suivre une formation à son rythme et selon son emploi du temps, d’interagir avec ses pairs, de partager ses expériences, de se former au travers différents formats (quizz, vidéos, cas pratiques…). Le technicien peut choisir les modules de formation qui correspond à ses besoins.

Un bon point alors qu’AD Poids Lourds vient de signer un premier accord avec le constructeur Volta Trucks qui s’apprête à commercialiser un camion urbain 100 % électrique. Cet accord ne concerne pour l’heure que le site de Goussainville détenu en propre par Autodistribution.

Deux promotions par an à l’école AD Poids Lourds

AD Poids Lourds est le premier réseau indépendant multimarque à lancer sa formation en maintenance et réparation des véhicules industriels. Avec cette école, déployée en partenariat avec l’Issac de l’Etoile à Poitiers, le réseau souhaite permettre à des jeunes de rejoindre la filière. Elle est en capacité de délivrer un certificat de qualification professionnelle de technicien expert après-vente véhicules utilitaires et industriels niveau Bac+2.

Cette formation en contrat de professionnalisation, gratuite et rémunérée, s’adresse à tous les étudiants titulaires d’un bac professionnel en mécanique ou équivalent. Le contrat de qualification professionnelle s’étale sur 13 mois de formation à raison de deux semaines de formation par mois à Poitiers. Les étudiants sont accueillis dans l’un des 220 ateliers de réparations AD Poids Lourds pour compléter leur cursus.

AD Poids Lourds va s’appuyer sur la solution Hippolyte RH pour sourcer, qualifier puis recruter sur les réseaux sociaux. Une première campagne d’un mois a eu lieu permettant de remonter 100 candidatures qualifiées, d’organiser 23 entretiens et de concrétiser trois embauches.

Pousser Isotech

Pour offrir une maintenance compétitive, l’enseigne souhaite poursuivre le développement de sa propre marque de pièces Isotech. La MDD dispose de 7 000 références et 48 familles sur l’ensemble des gammes VL, VU, PL, équipements et consommables atelier. Autodistribution annonce l’arrivée progressive de près de 270 nouvelles références concernant le freinage, les kits pivot, les barres de suspension-direction et les coussins d’air.

Développer la réception active

Le réseau va engager une réflexion en 2024 autour de la mise en place d’un DMS commun permettant le benchmark des performances, un reporting, une tarification de base uniforme, un référentiel main-d’œuvre et pièces commun. L’enseigne réfléchit à une revalorisation du taux horaires dans une fourchette de 7 à 15 euros de l’heure. « Cette augmentation permet de maintenir des taux horaires compétitifs face à ceux des constructeurs », explique-t-elle. Ce DMS autorisera la réception active digitalisée que souhaite généraliser AD Poids Lourds.

Une réception active réalisée en partenariat avec la solution WeProov Partner. Elle consiste à réaliser en une dizaine de minutes l’état des lieux 100 % digital d’un camion via une application mobile. La force de l’application est d’interagir étape par étape avec l’utilisateur afin qu’il suive la procédure dédiée, dont les instructions sont indiquées à l’écran. L’application lui demandera ainsi de prendre certains clichés spécifiques de la carrosserie et d’ajouter les informations du véhicule. Ce dispositif apportera une preuve visuelle horodatée, géolocalisée et sécurisée de l’état du véhicule lors de la réception de celui-ci. À la fin de l’inspection, les deux parties n’auront plus qu’à signer le rapport, qui sera ensuite automatiquement transmis au client par e-mail.