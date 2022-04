Le réseau Audi France va investir dans un plan massif de 100 chargeurs haute tension (VIDEO)

Malgré la crise des semi-conducteurs et l'impact de la guerre en Ukraine sur la fourniture des faisceaux électriques, Audi maintient sa part de marché de 2,6% sur le premier trimestre 2022. Le constructeur poursuit son développement de l'électrique tant au niveau de ses gammes e-Tron et Q4 qu'avec le déploiement prochain d'un plan de 100 bornes haute tension dans son réseau de distributeurs.

Entretien avec Jérôme Donguy chef de département Planification et Opérations Ventes chez Audi France afin de faire un point sur l'activité vente du constructeur sur la premier trimestre 2022. L'occasion également de rappeler les engagements de la firme d'Ingolstadt sur l'électrification de sa gamme à l'instar de Volkswagen Group auquel il appartient.

19 000 véhicules livrés sur le 1er trimestre 2022

Pour rappel, le réseau Audi en France est représenté par 145 points de ventes pour un total de 60 investisseurs. Sur les trois premiers mois de l'année, ce réseau a livré un peu plus de 9000 véhicules ce qui donne une part de marché de 2,6% à fin mars soit une pénétration équivalente à la même période l'an passé. Sur le mix des canaux de vente, la part de marché des particuliers se situe à 2,2% (-0,2 pt vs 2021) soit 39% des immatriculations tandis la part de marché Entreprise est 3,4% (+0,5pt vs 2021).

"Nous avons comme ambition d'aller chercher une part de marché de 3%", rappelle Jérôme Donguy. "Nous réalisons un premier trimestre plus compliqué en raison des problèmes de livraison même si notre part de marché reste identique à celle de l'année dernière. Nous restons leader sur le premium au niveau des particuliers alors qu'au niveau des ventes B2B, nous maintenons une position de leader sur le small fleet alors que sur le marché de la location longue durée nous entretenons l'existant avec une position de challenger".

Encore un mois de stock dans le réseau

Au niveau des livraisons les modèles les plus impactés par la crise des semi-conducteurs sont les véhicules hybridés "qui rencontrent de forts succès commerciaux". Et d'ajouter : "Ceci étant dit, le réseau a encore du stock avec un peu plus d'un mois de stock disponible à la vente". Le carnet de commandes est plutôt bon avec cinq à six mois de commandes en cours. Le réseau a une clientèle répartie pour moitié entre le particulier et le B2B.

Au niveau du véhicule d'occasion, la marque constate une contraction de 15% du marché des véhicules de 0 à 8 ans. Un recul qui est dû à de moindres retours de Buy-back. "Nous fournissons un dispositif de formation du réseau Audi vers les vendeurs VO pour les former aux problématiques de sourcing et d'aller attirer les clients en leur proposant d'acheter des véhicules d'occasion".

Un réseau Audi qui a vécu une bonne année 2021 avec une rentabilité qui "a été l'une des meilleures des dix dernières années. Nous devrions être capables de livrer plus de 50 000 véhicules cette année".

Investissement dans les bornes haute tension

Le dirigeant rappelle aussi que le "réseau va investir dans plus de 100 bornes haute tension, qui seront mises à la disposition de ses clients et des utilisateurs de l'électrique. Cela va permettre de mailler encore plus fortement le réseau". Et d'ajouter : "La gamme électrique se développe fortement avec e-Tron et Q4, sachant le full électrique représente aujourd'hui 14% de nos commandes".