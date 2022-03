Le réseau d'autopartage Citiz poursuit son développement avec le soutien de la Macif

Partenaire du réseau Citiz depuis plus de 15 ans, la Macif renforce son accompagnement auprès de la coopérative en réalisant un investissement de 500 000€ pour contribuer au développement de cette structure de l’économie sociale et solidaire. Outre ce financement, le groupe assure aujourd’hui la quasi-totalité de la flotte Citiz à savoir environ 1 485 véhicules dans 160 villes de France dont 80 gares SNCF. ​En parallèle, depuis janvier dernier l'assureur propose à ses clients, qui ont souscrit l'option « prêt de véhicule » du contrat d’assurance Auto, un bon d’utilisation pour bénéficier d’un véhicule en autopartage auprès des structures Citiz et Communauto en lieu et place d’un véhicule de location classique à la suite d’un accident, d’une panne ou d’un vol. "Il existe plusieurs avantages pour l’assuré : tout est inclus, dont le carburant ; le bon d’utilisation est valable 3 mois ; un choix parmi une diversité de véhicules, et la possibilité de louer dans de nombreuses villes de France", souligne la Macif.

"Cet investissement va nous permettre de poursuivre le développement territorial et conforter notre place de leader et pionnier de l’autopartage en affirmant notre présence sur l’ensemble des villes Françaises de plus de 100 000 habitants, voire même sur les petites villes et territoires ruraux qui en expriment le besoin", commente Jean-Baptiste Schmider, Pdg de Citiz. "Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec le réseau d'autopartage Citiz et d'intégrer ce service innovant et flexible dans notre offre Auto. La Macif est un acteur pionnier des nouvelles mobilités et nous nous engageons depuis plusieurs années pour soutenir et assurer l'autopartage, qui est une solution économique, durable et plus solidaire, en parfaite cohérence avec nos actions mutualistes dans les territoires", ajoute Jean-Philippe Dogneton, directeur général de la Macif.