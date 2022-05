Le réseau de bornes de charge Ionity continue son développement

Le réseau de recharge haute puissance pour véhicules électriques Ionity annonce l’ouverture de sa 100ème station en France, faisant de l’Hexagone son second marché à travers tout le continent. Ionity confirme son ambition d'accélérer sa croissance et son nombre de stations de recharge en Europe, en passant à 7 000 bornes de recharge haute puissance d’ici à 2025.

En France, le réseau s’articule désormais autour de 101 stations de recharge actives avec 424 bornes qui sont disponibles sur le territoire le long des grands axes autoroutiers. Et l’implantation de plus de 80 nouvelles stations est programmée sans les trois prochaines années.

La tarification au kWh est souvent jugée plus lisible par les possesseurs de véhicules électriques

Ionity annonce également un changement de tarification et instaurera au début du mois de juillet 2022 la facturation au kWh, et non plus à la minute. Les tarifs seront de 0,39 euro TTC/kWh pour les bornes de 50 kW et de 0,69 euro TTC/kWh pour les bornes de 350 kW.

Rappelons que Ionity est un consortium, fondé en 2017 et basé à Munich, qui regroupe plusieurs constructeurs automobiles : BMW Group, Mercedes Benz AG, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group et le groupe Volkswagen avec Audi et Porsche.