Le réseau de bornes de recharge Métropolis lance une offre pour les flottes automobiles

Le groupement d’entreprises Métropolis, réunissant e-Totem, SPIE CityNetworks, et Cube Infrastructure Fund II via SIIT, lance « Flotte », une nouvelle offre de recharge dédiée aux flottes automobiles électriques et hybrides rechargeables. Elle s’adresse à toutes les flottes (entreprises, collectivités ou particuliers) faisant valoir un parc de cinq véhicules au minimum et joue sur l’argument de la tarification.

La charge Express au même prix que la charge lente

L’offre « Flotte » propose un abonnement mensuel à 45 euros par badge, incluant 100 kWh de recharge. Cette capacité peut être utilisée indifféremment sur tous les types de bornes du réseau Métropolis : Métropolis Proximité, jusqu’à 7 kW, Métropolis Citadine, jusqu’à 22 kW, et Métropolis Express, jusqu’à 150 kW. « Pour les utilisateurs de l’offre Métropolis Flotte, la charge Express d’une puissance allant jusqu’à 150 kW est facturée au même prix que la charge à 7 ou à 22 kW », précise un porte-parole du groupement. Et d’ajouter : « Les kWh consommés au-delà du quota dont dispose la flotte (calculé sur la base de 100 kWh par mois par véhicule) bénéficieront d’une remise de 20 % sur les tarifs publics en vigueur ».

Une vision d’ensemble pour le gestionnaire de flotte

La capacité d’énergie de 100 kWh par mois par véhicule comprise dans l’offre Métropolis Flotte est mutualisée sur l’ensemble de la flotte. Par ailleurs, à partir de l’application Métropolis, le gestionnaire de flotte bénéficie d’un accès détaillé aux consommations de tous les véhicules. Les utilisateurs de chaque véhicule ont, quant à eux, chacun leur propre badge, et ont accès à l’application pour contrôler leurs actions, comme la localisation ou la réservation d’un point de charge.

Rappelons que Métropolis déploie l’un des plus grands réseaux de bornes de charge de la Métropole du Grand Paris, qui regroupe 131 communes, pour un objectif de 5 000 bornes déployées à l’été 2022.