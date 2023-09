Le réseau de charge rapide Electra revoit son identité visuelle et offre de nouveaux services

Les conducteurs de véhicules électriques ont désormais leurs habitudes. S'ils ne se rendent plus en station-service faire le plein de carburant, il n'est pas rare qu'ils s'arrêtent dans des stations de recharge. Parmi les nombreux opérateurs présents sur le marché, la start-up Electra a réussi à s'imposer dans le paysage français en moins de deux ans.

Mieux, elle bénéficie de la confiance de grandes entreprises comme Vinci Autoroutes, Stellantis, G7, AccorInvest, Altareo, Indigo, Louvre Hotels Group, Jardiland qui accueillent sur leurs sites respectifs des bornes ou permettent d'en faciliter le déploiement sur le territoire.

À quelques jours de l'inauguration de sa 100e station de recharge rapide, Electra vient de dévoiler sa nouvelle identité visuelle. Une refonte de la typographie du logo et de la charte graphique de l'entreprise qui se présente comme « une promesse de bien-être, de confort, de sérénité [...] et reflète l'engagement envers un produit attrayant, s'intégrant parfaitement dans le paysage urbain de demain et les nouveaux modes de vie ».

Electra développe de nouveaux services

Réalisé par l'agence Koto, le nouveau logo fait disparaître l'éclair jusqu'alors utilisé pour symboliser la distribution d'électricité. « Nous posons notre nom définitivement et entièrement à plat [avec une typographie plus arrondie, ndlr] pour créer le réflexe autour de la marque et tout ce qu'elle incarne : réassurance, simplicité et facilité », commente l'entreprise.

Toutefois, « nous ne souhaitons pas que notre rebranding se limite à un simple changement visuel. Notre force réside dans notre capacité à innover constamment pour offrir la meilleure expérience de recharge; nous avons donc en parallèle développé de nouvelles fonctionnalités et usages, anticipant les évolutions futures et les modes de vie: informations sur la recharge verrouillées sur l'écran, procédure d'intégration plus simple dans l'application, expérience de réservation optimisée, ... », ajoutent encore les dirigeants.