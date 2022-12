Le réseau de lavage Wash veut renforcer sa présence

Le plus grand réseau de lavage automobile en France élu, pour la troisième année consécutive, meilleure enseigne de l’année 2022 accélère son développement avec la création et la modernisation de centres de lavage mais aussi avec la proposition de nouvelles offres et services.

L’ambition de l’enseigne est aujourd’hui de renforcer son ancrage territorial ; ainsi cette année TotalEnergies a ouvert ou rénové près de 100 centres de lavage. « Wash compte plus de 1 100 centres dans l’Hexagone, pour un total de 17 millions de lavage par an. L’ambition est aujourd’hui de renforcer le maillage territorial en France et de l’étendre à tous les segments du marché du lavage : au sein des stations-service de TotalEnergies, en modernisant les installations existantes et en créant de nouveaux centres », souligne Pierrick Baudrais, directeur général de TotalEnergies Wash France. « Mais également en développant des centres de lavage indépendants des stations-service, toujours sous la marque Wash » complète-t-il.

Pour offrir toujours plus de services et être au plus près de ses clients, la marque propose un parcours client 100% digital, de la recherche du centre le plus proche au paiement du lavage directement depuis le mobile grâce à son application Wash disponible en téléchargement gratuit sur les stores d’Apple et de Google.