Recharge électrique : Elli, le réseau de Volkswagen Group, revendique un demi-million de points de charge en Europe

Pour Volkswagen Group, la recharge des véhicules électriques est une affaire qui roule. Le groupe automobile allemand est présent, avec ses partenaires, sur plusieurs continents est a déjà rempli un tiers de ses objectifs en matière de déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le monde.

Mieux, son réseau de recharge Elli, devient le premier prestataire du secteur a franchir le seuil des 500 000 points de charge opérationnels en Europe. Une prouesse rendue possible par une excellente croissance, puisque la barre des 400 000 points de charge disponibles avaient été fêtée il y a quelques mois seulement, début 2023.

Elli pratique les mêmes tarifs dans toute l'Europe

« En atteignant le demi-million de points de recharge au sein du réseau Elli, nous franchissons une étape majeure de notre feuille de route visant à développer l'électromobilité. Avec nos partenaires, nous œuvrons à mettre en place en Europe un vaste réseau de recharge diversifié et au maillage serré », commente Thomas Schmall, CEO de Group Techology.

Plus concrètement, le réseau Elli est bien entendu accessible aux clients de Volkswagen Group - via les programmes « Easy Charing » de Seat et Cupra, « Powerpass » de Skoda, « We Charge » de Volkswagen et celui d'Audi - mais aussi aux possesseurs de véhicules électriques figurant aux catalogues d'autres constructeurs automobiles.

Fruit de partenariats noués avec près de 950 fournisseurs répartis dans 28 pays, Elli a pour particularité de facturer le plein des batteries de la même manière, c'est-à-dire aux mêmes tarifs, que l'on se trouve en France ou en Allemagne par exemple. La seule distinction faite est liée au type de chargeur utilisé : bornes de recharge AC ou rapides DC.

Filiale de Volkswagen Group, la société fondée en 2018 emploie près de 300 collaborateurs, développe également d'autres solutions de recharge comme les boîtiers de recharge murale pour entreprises et particuliers, les bornes de recharge rapide Flexpole et divers autres services.