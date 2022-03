Le réseau de recharge Métropolis étend son emprise à Montrouge

Lancé au printemps 2021, le réseau Métropolis ne cesse de se déployer en Île-de-France. Plus précisément sur le territoire des 130 communes (hors Paris) formant la Métropole du Grand Paris. De nouvelles bornes viennent en effet d'être raccordées au réseau électrique dans les Hauts-de-Seine, à Montrouge.

Déjà équipée des bornes "Métropolis Citadines" depuis septembre 2021, la ville dirigée par Étienne Lengereau accueille les premières bornes de recharge "Métropolis Express" dont la puissance de charge est plus élevée. Au total, à Montourge, ce 32 points de charge Métropolis qui sont accessibles aux conducteurs de véhicules électrifiés.

>> À LIRE AUSSI : La métropole du Grand Paris déploie son propre réseau de charge pour VE

En détails, 24 points de charge correspondent au service Métropolis Citadines - bornes délivrant de 3 à 22 kW - et 8 points de charge du service Métropolis Express dont les infrastructures délivrent de 50 à 150 kW. Soit de quoi récupérer environ 100 kilomètres d'autonomie en dix minutes. Ces dernières bornes ayant la réputation d'être « quatre fois plus fréquentées que les "Citadines" 22 kW », selon l'institution. Pour mémoire, la facturation de la recharge s'effectue au kilowattheure consommé et non au temps passé sur la borne.

Les municipalités incitées financièrement

« Nous avons le plaisir d’inaugurer aujourd’hui à Montrouge de nouvelles bornes de notre réseau de recharge pour véhicules électriques Métropolis. Le déploiement de ces bornes s’inscrit dans une volonté de la Métropole du Grand Paris de proposer aux communes des solutions audacieuses de mobilité durable, permettant de faciliter les déplacements des métropolitains tout en luttant contre la pollution de l’air et le réchauffement climatique. Ce déploiement doit ainsi s’accélérer pour répondre aux attentes de nos concitoyens ainsi qu’aux enjeux environnementaux », a déclaré Patrick Ollier, le président de la Métropole du Grand Paris lors de la mise en service des stations.

Le montage financier imaginé pour le réseau Métropolis prévoit que les communes accueillant des bornes dans leurs rues soit rétribuées à hauteur de 5 000 euros par place de stationnement occupée mais aussi en percevant une redevance annuelle correspondant à 50 % des résultats nets du consortium (ETotem, SPIE CityNetworks, SIIT) pilotant le réseau.