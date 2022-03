Le réseau de recharge rapide Ionity s'ouvre aux propriétaires de Nissan électriques

La commercialisation du Nissan Ariya s'accompagne de facilités de recharge pour les clients Nissan. « Nissan entre dans une ère passionnante d'électrification. Nous nous engageons à faciliter la vie des clients qui nous rejoignent dans ce voyage vers un avenir électrifié et durable. L'élargissement de l'offre Nissan Charge avec un accès au réseau de recharge rapide et fiable de Ionity est la preuve de cet engagement », souligne Arnaud Charpentier, region vice president, product, strategy and pricing de Nissan AMIEO.

Sans toutefois faire partie du consortium fondé par BMW Group, Daimler, Ford Motor Company et Volkswagen Group, Nissan est désormais partenaire du réseau de recharge rapide Ionity. Ainsi, les propriétaires du nouveau SUV zéro émission de la marque vont avoir la possibilité de recharger leurs batteries à des prix préférentiels sur l'une des 1 600 bornes disponibles dans 24 pays d'Europe. Une condition s'impose toutefois à eux : être abonné à l'application Nissan Charge.

Recharge Ionity à partir de 0,30 € / minute

Réalisée avec le soutien de Plugsurfing, cette application donne accès à un réseau fort de 250 000 points de charge publics à travers l'Europe dont 57 000 en France ainsi qu'aux bornes équipant les concessionnaires Nissan dans 18 pays européens. Elle permet en outre de rechercher, localiser et naviguer vers le point de charge optimal. « Grâce à cet accès élargi, nos clients pourront profiter de trajets électrifiés plus longs en toute sérénité, donnant encore plus de raisons d'entrer dans le monde des véhicules électriques et de découvrir les avantages qu'ils ont à offrir », se félicite encore Arnaud Charpentier.

Deux formules d'abonnement sont proposés aux conducteurs de Nissan Ariya et utilisateurs de l'application Nissan Charge afin de payer moins cher leur recharge sur le réseau rapide Ionity. La première offre commerciale "Package Nissan Charge 1", est composée d'un abonnement mensuel au service facturé 13 euros par mois et permet de facturer la recharge Ionity à hauteur de 0,30 euro / minute.

La deuxième offre "Package Nissan Charge 2" est aussi composé d'un abonnement - au tarif réduit - à 5 euros par mois. La charge Ionity est alors facturée 0,55 euro / minute. Pour mémoire, les automobilistes extérieurs à l'écosystème Ionity se voient facturer la charger de leur véhicule à hauteur de 0,79 euro / minute.